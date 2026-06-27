Aprehenden a 16 personas en operativo antidrogas en Chiriquí y Bocas del Toro

Entre los aprehendidos figuran 13 hombres, dos mujeres y un menor de edad, quienes fueron remitidos a las autoridades competentes.

Chiriquí y Bocas del Toro/Un total de 16 personas fueron aprehendidas durante la operación "Fronteras Sin Drogas", desarrollada por agentes de la Dirección Antinarcóticos de la Brigada Occidental del Servicio Nacional de Fronteras (Senafront), en coordinación con la Fiscalía de Drogas de Chiriquí y Bocas del Toro.

El operativo incluyó la ejecución de 17 diligencias en distintos puntos de ambas provincias, como parte de las acciones dirigidas a combatir el tráfico y la comercialización de sustancias ilícitas.

Entre los aprehendidos figuran 13 hombres, dos mujeres y un menor de edad, quienes fueron puestos a disposición de las autoridades competentes para continuar con las investigaciones correspondientes.

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Durante las diligencias, las autoridades decomisaron un arma de fuego calibre .380 con su proveedor metálico, además de municiones de distintos calibres, entre ellas AK-47, PKM y 9 milímetros.

Asimismo, fueron incautadas presuntas sustancias ilícitas, entre ellas 23 fragmentos de crack, carrizos con polvo blanco y varios sobres y bolsas que contenían hierba seca y masa vegetal, cuyo contenido será sometido a los análisis periciales correspondientes.

Como parte de los indicios, también se decomisaron 18 teléfonos celulares y dinero en efectivo, el cual fue judicializado como parte de la investigación.