Aprehenden a representante, exfuncionario del MOP y a apoderado legal de empresa por presunto peculado

Las autoridades informaron que los cuatro aprehendidos, junto con los indicios recopilados durante las diligencias de allanamientos y registros, fueron puestos a órdenes del Ministerio Público.

Cuatro personas fueron aprehendidas este jueves en un operativo anticorrupción que abarcó la comarca Ngäbe-Buglé y tres provincias, como parte de una investigación por peculado que involucra a funcionarios, un exservidor público y un representante legal de una empresa dedicada a obras y construcciones.

El operativo se desarrolló simultáneamente en la comarca Ngäbe-Buglé, y las provincias de Veraguas, Los Santos y Panamá, como parte de investigaciones por presuntos delitos contra la administración pública.

Entre los detenidos figuran el representante y el tesorero del distrito de Ñurún, en la comarca Ngäbe-Buglé, ambos requeridos por la presunta comisión del delito de peculado.

Te puede interesar: Avioneta se accidenta en Amador, cuatro personas reciben atención médica

En el corregimiento de Pacora, en la provincia de Panamá, fue aprehendido un exfuncionario del Ministerio de Obras Públicas (MOP), investigado por su presunta relación con delitos de peculado y falsificación de documentos.

Mientras tanto, en el distrito de Santiago, provincia de Veraguas, se detuvo al representante legal de una empresa de obras y construcciones, investigado por peculado relacionado con el Programa de Sanidad Básica.

Las autoridades informaron que los cuatro aprehendidos, junto con los indicios recopilados durante las diligencias de allanamientos y registros, fueron puestos a órdenes del Ministerio Público, que continuará con las investigaciones correspondientes.