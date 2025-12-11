Avioneta se accidenta en Amador

Por el momento se reportan cuatro personas que reciben atención médica.

Dos personas resultaron con heridas leves luego de que la avioneta con matrícula HP-33, en la que volaban se accidentó la mañana de este jueves en la Calzada Amador, afectando el tránsito vehicular en el lugar.

En redes sociales circularon vidos en el que se pudo observar la aeronave atravesada en vía con dirección a isla Flamenco, también se pueden observar restos de la misma sobre la calle.

De acuerdo con información preliminar, la avioneta regresaba al aeropuerto Marcos A. Gelabert, y presentó fallos mecánicos por lo que realizó un aterrizaje forzoso en la calzada.

Te puede interesar: Minsa descarta circulación de subvariante de influenza que enciende alertas en Europa

Miembros del Cuerpo de Bomberos acudió al sitio para brindar la asistencia necesaria y realizar limpieza por derrame de combustible.

"Tras recibir­se el aviso, las unidades de la AAC activaron de inmediato los protocolos de emergencia y coordinaron la atención del suceso con los estamentos de seguridad y respuesta. Actualmente, se desarrollan las labores de verificación técnica y la recopilación de información preliminar", señala Aeronautica Civil en un comunicado.

Agregaron que iniciarán las investigaciones correspondientes para determinar las causas del accidente.