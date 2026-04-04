Aprehenden a venezolano que robó computadoras y privó de su libertad a una funcionaria del Minsa en Colón

Tras la alerta por frecuencia de radio, la ronda policial logró ubicar al hombre con la citada descripción y los artículos sustraídos en la calle 12 y Avenida Federico Boyd en la provincia de Colón.

Un venezolano fue aprehendido este sábado por la Policía Nacional en la provincia de Colón por su supuesta vinculación a un caso de robo y privación de libertad en perjuicio de una funcionaria del Ministerio de Salud (Minsa).

La acción policial se registró cuando se dio la alerta de un agente de seguridad del Minsa quien informó que había encontrado a una funcionaria atada de manos dentro del baño ubicado en el tercer piso de las oficinas regionales de la institución.

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La misma fue agredida por un hombre que según describió la trabajadora, llevaba un pantalón rojo corto y una chaqueta de color negro. El individuo la habría agregedido y atado de manos para robar objetos personales y tres computadoras portátiles de la oficina.

Tras la alerta por frecuencia de radio, la ronda policial logró ubicar al hombre con la citada descripción y los artículos sustraídos en la calle 12 y Avenida Federico Boyd en la provincia de Colón. En la imegn compartida por las autoridades se observó que además de las tres computadoras, el hombre había robado un celular y dos anillos.

Se espera que en las próximas horas el individuo se enfrente a una audiencia de garantías y se continuen los procesos judiciales correspondientes.

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