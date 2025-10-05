Más de 160 aprehensiones y 68 allanamientos se registraron en las últimas horas

Durante las operaciones, se llevaron a cabo 68 diligencias de allanamiento, en las que se decomisaron seis armas de fuego y 10 municiones. Además, se incautaron 24 fragmentos sólidos de presunta droga tipo roca y tres bolsas con hierba seca.

Ciudad de Panamá, Panamá/Cerca de 167 personas fueron aprehendidas a nivel nacional en las últimas 24 horas, informó la Policía Nacional. De estas, 115 fueron por oficio, 43 por faltas administrativas y nueve en flagrancia.

De acuerdo con el informe, durante las operaciones, se llevaron a cabo 68 diligencias de allanamiento, en las que se decomisaron seis armas de fuego y 10 municiones. Además, se incautaron 24 fragmentos sólidos de presunta droga tipo roca y tres bolsas con hierba seca.

En materia de seguridad vial, las autoridades colocaron 1,062 infracciones de tránsito. Entre ellas destacan:

123 por exceso de velocidad

52 por circular con luces no adecuadas

12 por conducir con licencia vencida

18 por hablar por teléfono celular mientras conducían

16 por embriaguez comprobada

Asimismo, se procedió al remolque de 52 vehículos mediante grúa. Por otra parte, este domingo 5 de octubre, la entidad dio a conocer que, tras una verificación rutinaria a un autobús de transporte público que viajaba de Panamá hacia David, se decomisaron cuatro paquetes de presunta droga y se aprehendió a un ciudadano en el Puesto de Control Integral de Guabalá, en Chiriquí.

De acuerdo con el reporte, durante la inspección los agentes detectaron la actitud nerviosa de un pasajero de 29 años. Al verificar sus pertenencias, se encontró una mochila gris que contenía cuatro paquetes rectangulares envueltos en plástico transparente.

Las autoridades indicaron que la persona y la sustancia decomisada fueron puestas a órdenes de la Fiscalía de Drogas para las investigaciones correspondientes.