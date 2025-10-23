AIG con luz verde para contratar mantenimiento de plataforma del Sistema Penal Acusatorio por $3.9 millones

La medida había sido aprobada en el Consejo de Gabinete el pasado martes 21 de octubre.

Ciudad de Panamá/Este jueves 23 de octubre se publicó en la Gaceta Oficial la Resolución de Gabinete N° 111 del martes 21 de octubre de 2025 que autoriza un contrato mediante procedimiento excepcional entre la Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental (AIG), en representación de El Estado, y la empresa Inversiones Tecnológicas de América, S.A., por $3.9 millones.

La medida había sido aprobada en el Consejo de Gabinete el pasado martes 21 de octubre.

La contratación se fundamenta en el "Servicio de mesa de ayuda, optimización de base de datos, implementación de mejoras, capacitación, soporte y mantenimiento de los equipos de las salas de audiencias de la plataforma tecnológica del Sistema Penal Acusatorio en la República de Panamá", por el periodo comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2024.

El monto total es de tres millones novecientos cuatro mil setecientos cuarenta balboas con 30/100 ($3,904,740.30), con ITBMS incluido.

Este monto será pagado de la vigencia fiscal 2025 de la partida presupuestaria "G.114610104.501.199".

La resolución aclara que desde 2023 la AIG, mediante el Contrato No. 15-2024, Acto No. 2024-1-46-01-08-PE-000007, había contratado los servicios de esta empresa por doce (12) meses, del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023.

Sin embargo, la prestación de servicios a la plataforma del SPA continuó durante todo el año 2024 para garantizar su operatividad. Por ello, se hace necesaria la formalización de esta contratación para cancelar los servicios recibidos, con cargo al presupuesto de la vigencia fiscal 2025, cuyos recursos están disponibles.

El documento justifica el procedimiento de contratación excepcional con dicha empresa debido a que es el único representante local autorizado del producto Plataforma TEMIX EBS, esencial para la gestión de las instituciones que administran el proceso del SPA.

De acuerdo con el Informe Técnico Fundado de la AIG, para formalizar este trámite de contratación excepcional se han establecido las condiciones técnicas relacionadas con la prestación de los servicios a la mencionada plataforma durante el período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2024.

