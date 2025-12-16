Aprueban traslado de 385 mil dólares para pagar incentivo a bomberos

Ciudad de Panamá, Panamá/La Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional sesionó este martes para evaluar el traslado de diferentes partidas, aprobando una de las primeras por 385,000 dólares, destinada al pago de un bono o gratificación a miembros del Cuerpo de Bomberos de Panamá.

Según lo sustentado durante la sesión, la gratificación se hará efectiva en diciembre de este año y beneficiará a 1,936 funcionarios de la institución. El director del Cuerpo de Bomberos, Víctor Álvarez, explicó que este incentivo busca reconocer la labor que diariamente realizan los bomberos, quienes exponen su vida y su salud al estar permanentemente al servicio de la comunidad.

Álvarez detalló que el bono será de alrededor de 200 dólares por bombero y que los trámites administrativos ya se iniciaron para que el beneficio pueda hacerse efectivo antes de finalizar el año. “Más que todo es una gratificación por el trabajo que están haciendo. Muchos cuarteles operan con personal reducido, lo que genera una sobrecarga laboral y mayor exposición a riesgos y sustancias químicas”, señaló.

Por otro lado, el Cuerpo de Bomberos también se refirió al accidente de tránsito registrado la mañana de este martes en el puente de las Américas, donde se vieron involucrados dos autobuses.

El subdirector de Operaciones, Caleb Rodríguez, informó que en el lugar se atendieron aproximadamente 28 personas afectadas, quienes presentaban lesiones leves. No se reportaron víctimas fatales y los heridos fueron trasladados a centros hospitalarios para su evaluación.

Las autoridades destacaron la rápida respuesta de los equipos de emergencia, lo que permitió atender oportunamente a los afectados y evitar consecuencias mayores.

Con información de María De Gracia