ARAP se suma a las instituciones que pagarán bono de fin de año a sus funcionarios

La autorización de este bono se suma a otras aprobaciones de incentivos económicos para funcionarios de instituciones públicas que se conocieron durante la última semana.

Ciudad de Panamá/La Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá (ARAP) autorizó el pago de una bonificación de fin de año de $300 para sus servidores públicos, de acuerdo con una resolución publicada este lunes 17 de agosto en la Gaceta Oficial Digital.

Se trata de la Resolución ADM/ARAP No. 075, fechada el 13 de agosto de 2026, mediante la cual la entidad establece que el beneficio será pagado en diciembre de este año a los funcionarios que cumplan con los requisitos establecidos.

La bonificación corresponde a los servidores públicos de la ARAP que se encuentren nombrados como permanentes, interinos o transitorios, además de aquellos amparados por determinadas licencias, como las de gravidez, enfermedad no profesional o riesgo profesional, entre otras condiciones contempladas en la resolución.

Para acceder al pago, los funcionarios deberán haber ingresado a la institución hasta el 30 de septiembre de 2026. El desembolso se realizará mediante ACH.

La resolución establece, además, que quedarán excluidos aquellos servidores que no se encuentren activos al momento del pago, quienes estén en licencia sin sueldo, hayan renunciado, tengan su nombramiento sin efecto, hayan sido destituidos o se encuentren separados del cargo por alguna autoridad.

El documento también aclara que esta bonificación corresponde exclusivamente a la vigencia fiscal 2026 y no representa la creación de un derecho permanente para años posteriores.

La ARAP fundamentó la medida en las disposiciones de la Ley de Carrera Administrativa y las normas presupuestarias vigentes, así como en los mecanismos de incentivos dirigidos a promover el desempeño y bienestar de los servidores públicos.

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La autorización de este bono se suma a otras aprobaciones de incentivos económicos para funcionarios de instituciones públicas que se conocieron durante la última semana.

El Ministerio de Ambiente (MiAmbiente) también autorizó un bono anual de $300 para sus funcionarios, según una resolución publicada en la Gaceta Oficial Digital No. 30585-B, del 7 de agosto de 2026. El beneficio será pagado en diciembre y está dirigido a los servidores que hayan cumplido con los requisitos establecidos por la institución.

En tanto, el Instituto Panameño Autónomo Cooperativo (IPACOOP) aprobó un bono por desempeño, cuyo monto dependerá de la calificación obtenida por cada funcionario.

El esquema contempla una evaluación sobre 100 puntos, de los cuales el 70% corresponde al desempeño laboral y el 30% al historial de asistencia y disciplina. Los funcionarios que obtengan entre 91 y 100 puntos podrán recibir $500; quienes alcancen entre 81 y 90 puntos recibirán $350; entre 71 y 80 puntos, $250; y entre 35 y 70 puntos, $100.

Para optar por este incentivo, los funcionarios del Ipacoop deben contar con al menos seis meses de servicio dentro del período evaluado y obtener una calificación mínima de 35 puntos.

De esta manera, en el transcurso de la última semana se conocieron aprobaciones de bonos o incentivos económicos en ARAP, MiAmbiente e Ipacoop, aunque con mecanismos, montos y requisitos distintos para sus respectivos funcionarios.