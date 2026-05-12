Arranca Escuela para Padres 2026 con talleres en las 16 regiones educativas del país

Las jornadas se desarrollarán del 12 al 15 de mayo en las 16 regiones educativas del país.

Panamá/Con entusiasmo y actividades de integración, estudiantes de la Escuela República de México, en San Felipe, dieron la bienvenida a más de 400 padres de familia que participaron en el inicio de los talleres de Escuela para Padres del año lectivo 2026.

Las jornadas se desarrollarán del 12 al 15 de mayo en las 16 regiones educativas del país, como parte de una iniciativa impulsada para fortalecer el vínculo entre las familias y el proceso educativo de los estudiantes.

“Me parece muy importante porque al final la educación no solamente va en la escuela cuando todo empieza en casa, es algo que va de la mano”, señalo una madre de familia.

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Más allá de representar un requisito obligatorio para el pago del Pase-U, el programa busca fomentar una participación más activa de los padres de familia en la formación académica y personal de sus hijos, bajo el lema “El éxito comienza en casa”.

“queremos mostrar todo el abanico de opciones que tenemos si nos concentra Ramos en darle a nuestros muchachos herramientas para estructurar su proyecto de vida si volcamos esa carga en positivo por el bien de ellos”, indicó Lucy Molinar, ministra de Educación.

Este martes 12 de mayo, los talleres fueron impartidos en las regiones educativas de Panamá Centro, Panamá Oeste, Panamá Este, Panamá Norte y San Miguelito.

La programación continuará el miércoles 13 de mayo en las provincias de Coclé, Herrera, Los Santos, Colón y Darién.

Mientras tanto, las jornadas culminarán en las regiones educativas de Bocas del Toro, Chiriquí, Veraguas y las comarcas Ngäbe Buglé, Emberá Wounaan y Guna Yala.

Las autoridades educativas destacaron que estos espacios buscan reforzar la comunicación entre padres, docentes y estudiantes, promoviendo herramientas que contribuyan al desarrollo integral de los jóvenes dentro y fuera de las aulas.

Con información de Jessica Román