Abren inscripciones para el Concurso Nacional de Oratoria 2026 enfocado en inteligencia artificial

La competencia culminará con la gran final el domingo 22 de noviembre, la cual será transmitida en cadena nacional, permitiendo a la audiencia seguir de cerca las propuestas y el talento de los participantes.

Ciudad de Panamá/El Concurso Nacional de Oratoria 2026 fue lanzado oficialmente este jueves 30 de abril, con un enfoque centrado en la inteligencia artificial y el papel de los jóvenes en la transformación digital del país.

Bajo el lema “La revolución de la inteligencia artificial: jóvenes creadores de soluciones y líderes de la transformación digital en Panamá”, esta nueva edición busca impulsar el pensamiento crítico, la innovación y la participación activa de estudiantes de nivel medio en temas de actualidad.

Durante el acto de lanzamiento, Roberto Mendoza, presidente de la Fundación Más Móvil, extendió la invitación a estudiantes de colegios oficiales y particulares de todo el país a inscribirse a través de la plataforma digital del concurso. El período de registro estará abierto hasta el 30 de mayo.

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El concurso se consolida como un espacio para que los jóvenes presenten propuestas sobre el uso de la inteligencia artificial y su impacto en el desarrollo nacional, promoviendo que sean ellos quienes lideren las ideas de cambio en materia tecnológica, indicó Eduardo Ortega, secretario de la Senacyt (Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación).

Además, Edwin Gordón, director del Ministerio de Educación subrayó que, aunque se trata de un tema ampliamente dominado por las nuevas generaciones, también debe abordarse con responsabilidad, incorporando un componente ético en el uso de estas herramientas.

La competencia culminará con la gran final el domingo 22 de noviembre, la cual será transmitida en cadena nacional, permitiendo a la audiencia seguir de cerca las propuestas y el talento de los participantes a través de las pantallas de TVN.

Información de Jessica Román

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