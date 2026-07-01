Arrancan las elecciones en la Universidad de Panamá: Más de 59 mil personas están habilitadas para votar

El sistema de votación de la Universidad de Panamá otorga un peso distinto a cada estamento universitario: el voto de los docentes representa el 60% del resultado final, el de los estudiantes el 30% y el del personal administrativo el 10%.

La Universidad de Panamá celebra este miércoles 1 de julio las elecciones para escoger a sus nuevas autoridades para el período 2026-2031, en una jornada en la que la comunidad universitaria elegirá al próximo rector, así como a decanos y directores de centros regionales.

El presidente del Organismo Electoral Universitario, Rufino Fernández, informó que el proceso se desarrolla con normalidad y que se espera contar con una tendencia de los resultados hacia las 11:00 o 11:30 de la noche.

Fernández explicó que la jornada electoral inició a las 8:00 a.m. y se extenderá hasta las 8:00 p.m., hora en que cerrarán las urnas para dar paso al escrutinio.

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Según detalló, unas 59,999 personas entre estudiantes, docentes y administrativos están habilitadas para ejercer el sufragio.

Consultado sobre el desarrollo de la jornada, el presidente del Organismo Electoral Universitario señaló que solo se han registrado incidentes menores, propios de este tipo de procesos.

En estos comicios participan seis candidatos a la rectoría de la Universidad de Panamá, además de 37 aspirantes a decanos y 23 candidatos a directores de centros regionales universitarios.

Por su parte, el rector saliente, Eduardo Flores, afirmó que este proceso representa una renovación para la institución y destacó la importancia de la participación de la comunidad universitaria.

Flores, quien culminará un único período al frente de la Universidad de Panamá, recordó que siempre se ha manifestado en contra de la reelección perpetua y aseguró que cumplió con ese principio al no buscar mantenerse en el cargo.

Asimismo, indicó que aceptará los resultados de la elección, independientemente de quién resulte electo como su sucesor.

El rector precisó que su administración concluirá el próximo 30 de septiembre y que las nuevas autoridades asumirán funciones el 1 de octubre.

Añadió que, una vez finalice su gestión, no formará parte de la nueva administración universitaria y regresará a impartir su cátedra de Física.

Tras el cierre de las urnas, explicó Fernández, se realizará el conteo de los votos, los cuales serán cotejados con el padrón electoral antes de consolidar los resultados y calcular el porcentaje obtenido por cada candidato.

Recordó además que el sistema electoral universitario asigna un peso distinto a cada estamento: el voto de los docentes representa el 60% del resultado final, el de los estudiantes el 30% y el del personal administrativo el 10%.

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