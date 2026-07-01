Mina de cobre: Chapman afirma que analizan auditoría de 5 mil páginas y compromisos ambientales

La expectativa por el futuro del proyecto minero aumenta previo al discurso que dará el presidente este miércoles en la Asamblea Nacional, en donde diversos sectores esperan que el mandatario se refiera a la línea del Ejecutivo en este tema.

Ciudad de Panamá/A su llegada a la Asamblea Nacional el ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman fue consultada sobre el tema minero y aseguró que el Comité del Ejecutivo, conformado por los ministros de Ambiente, Comercio e Industrias y su persona, mantienen un análisis exhaustivo del informe de auditoría, el cual supera las 5,000 páginas y abarca aspectos ambientales, fiscales, laborales y de gobernanza.

“Estamos estudiando con la responsabilidad debida para formarnos un criterio responsable debidamente formado sobre la situación de la mina", señaló.

Aseguró que el principal objetivo del Gobierno es garantizar la protección del ambiente y que la mina cuente con la capacidad técnica y los recursos necesarios para ejecutar un futuro cierre.

Nuestro propósito es proteger el ambiente y que esa mina tenga los recursos y la capacidad técnica para alcanzar un cierre ambientalmente sostenido", enfatizó el titular del MEF.

La expectativa por el futuro del proyecto minero aumenta previo al discurso que dará el presidente este miércoles en la Asamblea Nacional, en donde diversos sectores esperan que el mandatario se refiera a la línea del Ejecutivo en este tema.

Deuda

Por otro lado, indicó que la deuda pública de Panamá continuará aumentando, aunque aseguró que su crecimiento será cada vez menor como parte de la estrategia del Gobierno para reducir gradualmente el déficit fiscal sin recurrir a medidas de ajuste que afecten a la población.

El titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) explicó que detener el crecimiento de la deuda de forma inmediata habría tenido importantes consecuencias sociales, entre ellas el despido de miles de servidores públicos y la eliminación de subsidios a la electricidad, combustible, tanque de gas, incluso al transporte público.

Chapman indicó que, desde un enfoque humano, el Gobierno optó por reducir progresivamente la velocidad de crecimiento de la deuda mediante una disminución del déficit fiscal.

"Lo que hacemos es ir bajando la velocidad de crecimiento de la deuda. ¿Cómo se logra eso? Reduciendo el déficit fiscal y paulatinamente lo hemos ido reduciendo", expresó.

Según el ministro, el déficit fiscal pasó de cerca del 7% al 3.4% en un solo año y la meta para este año es reducirlo aún más, con el objetivo de alcanzar el equilibrio fiscal hacia el final de la década.

Además, aseguró que el Gobierno busca que este año el país registre un saldo primario positivo, es decir, que los ingresos sean suficientes para cubrir los gastos antes del pago de intereses de la deuda.

"Imagínense, por 15 años o más, casi 20 años, este país tomaba deuda para pagar intereses. Eso no es sostenible", señaló.

En otro tema, Chapman informó que el proyecto de Presupuesto General del Estado para la vigencia fiscal 2027 se encuentra en su etapa final de elaboración.

Explicó que la Dirección Nacional de Presupuesto presentará en los próximos días una propuesta al Ministerio de Economía y Finanzas, la cual será evaluada antes de ser remitida al presidente de la República y posteriormente al Consejo de Gabinete.

Una vez obtenga la aprobación del Ejecutivo, el proyecto será presentado a la Asamblea Nacional para iniciar su trámite legislativo en la Comisión de Presupuesto y, posteriormente, en el pleno.

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