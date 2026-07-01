Gritos, regaños y tensión: Jorge Herrera pide 'respeto al país' por confrontativo discurso de Alexandra Brenes

Entre abucheos, Brenes terminó su intervención dando su voto a Grace Hernández y acusando de "sumisos" a quienes brindaron respaldo a la oficialista Shirley Castañedas.

Ciudad de Panamá/Durante la instalación de la nueva legislatura de la Asamblea Nacional, quedó al descubierto la profunda fractura de la alianza política que un año atrás llevó al diputado panameñista Jorge Herrera a la presidencia del Legislativo.

Las reclamaciones de la diputada Alexandra Brenes frente al rol de fiscalización, el desempleo, conflictos de intereses y la rendición de cuentas de la Asamblea a la ciudadanía causaron que el ahora expresidente de la Asamblea apresurara a Brenes indicándole que sus reclamos los podía presentar en el periodo de incidencias y no en medio de la votación en la que se eligió a Shirley Castañedas como la nueva presidenta del Órgano Legislativo.

Varias veces interrumpida, y con silenciación de micrófono por parte de Herrera, Brenes avanzó en su discurso confrontativo, recibiendo varios llamados de atención antes de que Herrera le manifestara que su discurso "estaba fuera de orden".

La tensión escaló cuando Brenes pidió continuar con su intervención, pero Herrera aseguró que si no iba a dar su voto, seguirían con el listado de votación, dando paso al voto de Raphael Buchanan.

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Brenes siguió hablando y reclamando al diputado aunque su micrófono estaba silenciado.

En ese momento, Herrera manifestó que necesitaban avanzar y que no permitiría el "show mediático" como el año pasado.

"Aquí no vamos a trancar el Pleno", expresó Herrera frente a los reclamos de Brenes, que pedía la activación de su micrófono para continuar con su sustentación de voto.

"Dejémonos de show ya", subrayó Herrera visiblemente molesto.

La molestia escaló cuando Herrera le instruyó al secretario que continuara con la lista de votación, pretendiendo que el voto de Brenes quedara fuera ante su insistencia de continuar su discurso anticorrupción.

En ese momento, Herrera se paró de su silla y pidió "respeto al país", asegurando que este no era el momento para hablar de ese tipo de temas, sino que era únicamente para votar por el nuevo presidente.

"Respetemos al país, es un momento de votación. Emita su voto diputada", apuntó.

Entre gritos de otros diputados, Brenes terminó su intervención dando su voto a Grace Hernández y acusando de "sumisos" a quienes brindaron respaldo a la oficialista Shirley Castañedas.

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