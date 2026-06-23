Chapman destaca oportunidades de inversión en Panamá durante Asamblea General de la OEA

Chapman destacó los avances del país y las acciones que se ejecutan para fortalecer la confianza, la estabilidad económica y promover un crecimiento sostenible.

Ciudad de Panamá/El ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, presentó las oportunidades de inversión que ofrece Panamá durante su participación en el panel “Invertir en el futuro de Panamá: crecimiento, conectividad y competitividad regional”, desarrollado en el marco de la quincuagésima sexta Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA).

El encuentro, que reúne en Panamá a líderes y representantes de los países del continente, permitió abordar temas relacionados con el desarrollo regional, la integración y las estrategias para impulsar la competitividad de las naciones.

Durante su intervención, Chapman destacó los avances del país y las acciones que se ejecutan para fortalecer la confianza, la estabilidad económica y promover un crecimiento sostenible.

El titular del MEF manifestó su satisfacción ante el creciente interés de empresas internacionales por establecer operaciones e invertir en Panamá, resaltando que se trata de compañías de primer nivel enfocadas en la innovación, tecnología y generación de empleos bien remunerados.

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“Se trata de compañías de primer orden, comprometidas con la generación de empleos bien remunerados y que operan a la vanguardia de la innovación y la tecnología”, señaló Chapman, quien agregó que el interés mostrado por potenciales inversionistas ha superado sus expectativas, reflejando la confianza en el país y sus perspectivas económicas.

En el panel también participó Jacqueline Bern de Mena, directora ejecutiva de Bern Holdings, quien resaltó la importancia de mantener una coordinación entre el sector público y privado para aprovechar las oportunidades de crecimiento e inversión.

Bern destacó que las condiciones para fortalecer la competitividad nacional son fundamentales y señaló que las inversiones promovidas por el Gobierno pueden generar espacios para una mayor participación de empresas privadas en proyectos estratégicos.

Por su parte, Gianpiero Leoncini, vicepresidente ejecutivo de CAF - Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, reafirmó el compromiso del organismo con la inversión sostenible y el respaldo al desarrollo de Panamá en áreas como logística, agua y saneamiento, agricultura y educación.

La actividad formó parte de una serie de diálogos de alto nivel organizados por el Centro Adrienne Arsht para América Latina del Atlantic Council, en colaboración con USA House y Stromback Global.

Estos espacios reunieron a autoridades gubernamentales, empresarios y representantes de la sociedad civil para intercambiar perspectivas sobre el futuro de las Américas, así como las acciones necesarias para fortalecer la integración regional y promover nuevas oportunidades de desarrollo.