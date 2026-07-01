Celulares en Punta Coco: Investigación sigue en curso, advierte el director de la Policía Nacional

En cuanto a la fuga registrada en el centro penitenciario de La Joyita, Fernández informó que ya han sido recapturados 183 de los 195 privados de libertad que escaparon, por lo que restan 12 por localizar.

Ciudad de Panamá, Panamá/La investigación por los celulares hallados en el centro penitenciario de Punta Coco, la búsqueda de los evadidos de La Joyita, los operativos contra la violencia en San Miguelito y Colón, las requisas en cárceles y el fortalecimiento del sistema penitenciario fueron los principales temas abordados por el director de la Policía Nacional, Jaime Fernández, quien aseguró que la institución mantiene una ofensiva permanente contra el crimen organizado y la delincuencia.

Fernández confirmó que el caso de los celulares encontrados en Punta Coco es investigado por la Dirección de Responsabilidad Profesional (DRP) de la Policía Nacional.

"Es un tema que se está trabajando", señaló el director, quien explicó que no puede revelar cuántas unidades podrían estar bajo investigación porque el proceso interno aún se encuentra en desarrollo. No obstante, aseguró que la institución actuó de forma inmediata para esclarecer cualquier posible irregularidad.

Recompensas han permitido recapturar a 183 evadidos

En cuanto a la fuga registrada en el centro penitenciario de La Joyita, Fernández informó que ya han sido recapturados 183 de los 195 privados de libertad que escaparon, por lo que restan 12 por localizar.

Indicó que las primeras horas posteriores a la evasión fueron las más complejas, pero destacó que la rápida reacción de las fuerzas de seguridad permitió obtener resultados.

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Además, reveló que ya se han realizado pagos de las recompensas ofrecidas a ciudadanos que han suministrado información para ubicar a los prófugos.

El director añadió que la búsqueda continúa mediante los bloques de búsqueda de la Policía Nacional, en coordinación con el Servicio Nacional de Fronteras (Senafront) y el Servicio Nacional Aeronaval (Senan).

Operativos permanentes en San Miguelito y Colón

Respecto a la situación de seguridad en San Miguelito y Colón, Fernández afirmó que las operaciones policiales se mantienen de manera permanente y aseguró que el toque de queda implementado en San Miguelito dio resultados positivos.

Según explicó, la medida permitió reforzar la operatividad policial y facilitar la captura de varios prófugos, además de fortalecer los operativos antipandillas y la persecución de personas vinculadas a homicidios.

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El jefe policial indicó que ambas zonas continúan siendo prioridad debido a los índices de violencia registrados, por lo que diariamente se desarrollan acciones de inteligencia, investigación y patrullaje.

Más de 1,800 celulares y 34 armas decomisadas en cárceles

Fernández también destacó los resultados de las requisas realizadas en los centros penitenciarios del país mediante los operativos denominados "Armagedón".

Precisó que, en coordinación con el Ministerio de Gobierno, las autoridades han decomisado más de 1,800 teléfonos celulares, alrededor de 1,500 televisores y 34 armas de fuego.

Explicó que estas acciones buscan eliminar objetos prohibidos de las cárceles y reducir la capacidad de los privados de libertad para coordinar delitos desde los centros penitenciarios, incluso mediante equipos de comunicación satelital.

El director adelantó que las requisas continuarán en los penales donde aún no se han realizado intervenciones.

Policía analizará cambios al sistema penitenciario

Fernández evitó adelantar detalles sobre cambios en el sistema penitenciario, aunque manifestó que la Policía Nacional continuará apoyando cualquier medida que fortalezca la seguridad del país.

Añadió que Panamá también estudia experiencias internacionales implementadas en países como El Salvador, Colombia y Argentina, con el propósito de adaptar buenas prácticas al contexto nacional.

Finalmente, reiteró que la prioridad de la Policía Nacional es mantener la presencia en las calles, capturar a personas de alto perfil vinculadas con homicidios y fortalecer la percepción de seguridad entre la ciudadanía.