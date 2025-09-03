Arrendatarios de Merca Panamá estarían de acuerdo con cobro de gasto eléctrico

Anuncian que, tras seis años de exención, se empezará a cobrar electricidad por los cuartos fríos, elevando los costos operativos de los arrendatarios.

Ciudad de Panamá/El funcionamiento de los cuartos fríos en Merca Panamá ya no estará exento de pago en términos eléctricos: tras seis años de exoneración, las autoridades anunciaron que los arrendatarios deberán asumir ahora el costo del servicio eléctrico que sustenta la cadena de frío.

Yoris Morales, presidente de la Asociación de Comerciantes de Merca Panamá, explicó que, aunque la obligación ya estaba contemplada en los contratos de arrendamiento, su aplicación se había diferido sistemáticamente por varios años. Ahora, con la nueva administración, se ha decidido hacer efectiva esta cláusula contractual.

Según Morales, los cuartos fríos no son grandes cámaras industriales, sino espacios compactos con capacidad para aproximadamente ocho pallets cada uno, mantenidos a unas constantes 8 °C las 24 horas del día y sin interrupción alguna. El consumo eléctrico es continuo y significativo, y por eso la medida será implementada para reflejar la alta operatividad del mercado.

En las naves como Cerro Punta, son alrededor de 72 cuartos fríos, y mientras que en la de Dolega existen varios más, entre 50 y 60 unidades adicionales, lo que representa una capacidad de almacenamiento considerable que demanda energía constante.

Morales dijo estar de acuerdo con el pago de la energía eléctrica porque son conscientes del gran consumo que implica el funcionamiento de todos los cuartos, además de refrigeradores y otros artefactos. Además, dijo que por nave el consumo podría estar cerca de los 300 dólares mensuales, monto que sería dividido entre los arrendatarios o se colocarían medidores por separado.

