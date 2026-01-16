Arte y cultura cambian la vida de niños y jóvenes durante el verano en Colón

Como parte de las actividades del verano, el centro también se prepara para celebrar los 174 años de la fundación de la ciudad de Colón, con una programación especial orientada a la reactivación urbana y cultural.

Ciudad de Panamá, Panamá/El arte y la cultura continúan consolidándose como una alternativa de transformación social y un apoyo clave para niños y jóvenes en la provincia de Colón. Con ese objetivo, el Centro de Arte y Cultura de Colón dio inicio a su Verano Creativo, una amplia programación formativa y recreativa dirigida a niños desde los cinco años, adolescentes y adultos.

Abel Aronátegui, director del Centro de Arte y Cultura de Colón, explicó que la iniciativa busca ofrecer espacios de integración comunitaria que vayan más allá del entretenimiento propio de la temporada de vacaciones.

“Estamos desarrollando un componente formativo con más de 30 cursos en distintas expresiones artísticas como danza, teatro, pintura, música y otras disciplinas, con la finalidad de desarrollar habilidades creativas y preparar a nuestros niños y jóvenes para los cambios constantes del mercado laboral en una economía cada vez más digital”, señaló Aronátegui.

Los cursos ya iniciaron y actualmente el centro recibe alrededor de 2,000 personas cada semana, quienes participan en los distintos espacios de aprendizaje. Además del componente educativo, el programa incluye actividades de entretenimiento que rescatan tradiciones culturales y fomentan la convivencia.

Entre ellas destacan los juegos tradicionales, círculos de lectura, cineforos, conciertos, obras de teatro y macroeventos culturales como Sabores de Colón, Luna llena de tambores y Musicalion. Esta agenda ha sido diseñada en coordinación con el Ministerio de Cultura, con el propósito de atraer no solo a la población colonense, sino también a visitantes de todo el país.

Aronátegui resaltó que el impacto del Centro de Arte y Cultura de Colón ha sido significativo durante su primer año de gestión, al beneficiar a 46,860 personas, lo que representa cerca del 19 % de la población del distrito, dinamizando la vida cultural y económica de la ciudad.

Como parte de las actividades del verano, el centro también se prepara para celebrar los 174 años de la fundación de la ciudad de Colón, con una programación especial orientada a la reactivación urbana y cultural. En conjunto con la Fundación Reto por Colón, se realizará nuevamente el evento Sabores de Colón, los días 27 y 28 de febrero y 1 de marzo, una cita gastronómica y cultural que busca reunir a colonenses y visitantes de todo el país.

“Queremos celebrar nuestra identidad, nuestra cultura y todo lo que Colón tiene para ofrecer. El Centro de Arte y Cultura se ha convertido en un punto de encuentro que fortalece el sentido de comunidad y esperanza”, concluyó el director.