Arte y memoria: comunidad de Huerta Sandoval honra su legado histórico

Panamá/“Eres centro, corazón mudo, eres vida y hogar, habitas dentro identidad de un pueblo que te mira a cambiar, que te mira olvidar”. Con estos versos inició la ceremonia de inauguración de un mural artístico dedicado a la comunidad Huerta Sandoval, en el corregimiento de Santa Ana, donde la mañana de este sábado se rindió homenaje a su historia, su gente y su biodiversidad.

El mural fue colocado frente a la cancha Esfuerzo Propio y busca reflejar la riqueza natural y cultural de Panamá, al tiempo que rescata la memoria de una comunidad que ha sido testigo de importantes acontecimientos históricos, como la invasión de 1989.

El artista explicó que la obra es una mirada al pasado y al futuro de Huerta Sandoval, ubicada en las faldas del Cerro Ancón.

Quisimos alargar el Cerro Ancón que se ve al fondo, quisimos alargarlo con ese verdor, con esa naturaleza, con esa flora y esa fauna”, comentó.

Por su parte, la autora de la poesía, Alejandra Jaramillo, destacó que se inspiró en la esencia misma del lugar. “Entender que Huerta Sandoval es una comunidad llena de vida, llena de historia, llena de familias que forman parte de Panamá, de la identidad de Panamá, y hacer como una oda, un canto a esa comunidad que quizás no todos conocemos, pero que tiene el privilegio de estar en las faldas del Cerro Ancón”, expresó.

Orgullo, memoria y turismo sostenible

La iniciativa contó con la participación de miembros de la comunidad y estudiantes, quienes colaboraron en la creación del mural. “No es solamente el trabajo artístico, que es espectacular, como lo podemos ver en el mural atrás, sino que también le da esta revalorización. Trae nuevamente a la vida y a la historia esta comunidad que con el tiempo se va a ir perdiendo un poco”, comentaron algunos de los participantes.

El proyecto busca ir más allá del arte. La intención es impulsar el turismo sostenible y realzar la belleza cultural de los barrios a través de más murales. “Este mural ecológico va a poder identificar los distintos tipos de aves, incluso endémicas, que se encuentran en nuestro país. La idea es que desde este punto arranquen paseos ecológicos hacia el Cerro Ancón desde nuestra comunidad”, señalaron los organizadores.

Los murales artísticos, destacaron, no solo embellecen el entorno urbano, sino que también transmiten mensajes sobre la historia panameña, el orgullo étnico, el deporte y la protección del medio ambiente, reforzando el sentido de identidad y pertenencia de sus habitantes.

Con información de Jessica Román.