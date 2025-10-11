Metro de Panamá anuncia cierres este fin de semana en Panamericana por trabajos de la Línea 3

Se solicita a los conductores seguir las señalizaciones viales y prestar atención a las flechas moradas y áreas rojas en el mapa oficial, que indican las zonas de cierre y las rutas habilitadas durante el operativo.

Panamá/El Metro de Panamá anunció el cierre temporal de los cuatro carriles de la Carretera Panamericana a la altura de Nuevo Arraiján debido a los trabajos de izaje de la pasarela peatonal como parte del avance del proyecto de la Línea 3.

De acuerdo con el Plan de Manejo de Tráfico aprobado por la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre, las afectaciones al tránsito se realizarán en dos fases programadas durante el mes de octubre.

La fase 1 abarca desde el sábado 11 de octubre a las 8:00 p.m. hasta el domingo 12 de octubre a las 4:00 p.m. Mientras que la fase 2: desde el sábado 18 de octubre a las 8:00 p.m. hasta el domingo 19 de octubre a las 4:00 p.m.

Durante ambos periodos, el cierre comprenderá el tramo desde la Estación de Bomberos hasta la Plaza Premier en la primera fase, y desde el Centro de Salud de Nuevo Arraiján hasta la Plaza GX en la segunda, tal como se observa en el plan vial oficial.

Rutas alternas y recomendaciones

El Metro de Panamá recomienda a los conductores y usuarios planificar con anticipación sus desplazamientos, ya que el cierre afectará el flujo vehicular en ambos sentidos de la Carretera Panamericana.

Entre las rutas alternas sugeridas se encuentran:

✅ Utilizar los retornos habilitados hacia la autopista Arraiján-La Chorrera .

habilitados hacia la . ✅ Acceder a comunidades solo con autorización policial .

. ✅ Tomar vías secundarias para reincorporarse a la Carretera Panamericana posteriormente.

Además, se solicita a los conductores seguir las señalizaciones viales y prestar atención a las flechas moradas y áreas rojas en el mapa oficial, que indican las zonas de cierre y las rutas habilitadas durante el operativo.

Estos trabajos forman parte de la última sección del montaje de la pasarela peatonal vinculada a la construcción de la Línea 3 del Metro de Panamá, uno de los proyectos de infraestructura más importantes del país, que conectará la ciudad con el oeste de la provincia de Panamá Oeste.

Las autoridades reiteran el llamado a la ciudadanía a mantener la precaución y a respetar las indicaciones del personal en sitio, con el fin de garantizar la seguridad tanto de los conductores como de los trabajadores de la obra durante el desarrollo de las maniobras.