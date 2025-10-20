Presupuesto 2026: Comisión declara receso y reanudará el primer debate este martes

Ciudad de Panamá, Panamá/La Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional se declaró en sesión permanente este lunes para iniciar el primer debate del proyecto de ley del presupuesto general del Estado para 2026, un documento clave para el funcionamiento del país que contempla un monto total de 34,900 millones de dólares.

Pasadas las 9:00 p.m. se declaró un receso hasta mañana martes 21 de octubre, en la Comisión de Presupuesto.

Puede leer: Explosión en Tumba Muerto: Ministerio Público investiga un caso de homicidio culposo y lesiones personales

El ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, acudió a la comisión para sustentar la propuesta del Ejecutivo y explicó que el documento fue presentado atendiendo las observaciones hechas por los diputados durante las discusiones preliminares.

Hemos traído este proyecto de ley del presupuesto general del Estado para el 2026 atendiendo las recomendaciones que se hicieron por parte de la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional”, explicó Chapman.

Reasignaciones en salud, educación y agro

El ministro confirmó que el monto total del presupuesto no ha variado, pero sí se realizaron reasignaciones internas en sectores prioritarios como salud, educación y agro, tal como solicitó la comisión.

Entre los ajustes destacan 319.5 millones de dólares adicionales para la adquisición de medicamentos y 95 millones para la compra de insumos médicos.

Uno de los puntos que generó cuestionamientos en el debate fue la reasignación de 8 millones de dólares a la Universidad Autónoma de Chiriquí, mientras que el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales no recibió refuerzos presupuestarios.

Ante esa inquietud, Chapman recordó que el Ministerio de Economía y Finanzas no decide de manera unilateral las partidas y que el proceso presupuestario está sujeto al debate legislativo.

Es una recomendación que hizo esta comisión, no fue por elección nuestra. El Idaan coincidió plenamente con usted, diputada. El Idaan y el agua potable, creo que es importante que quede en acta, es de altísima, altísima prioridad para el Gobierno Nacional, si no es la número uno”, afirmó.

“Ahora, los recursos que se asignan al presupuesto general del Estado no son una actuación unilateral del Ministerio de Economía y Finanzas ni del Órgano Ejecutivo. Presupuesto es ley de la República y debe ser aprobado y votado por la Asamblea Nacional de Diputados”, agregó.

Aprobación podría darse esta noche

La comisión prevé aprobar el proyecto en primer debate esta misma noche y remitirlo mañana al pleno legislativo para su discusión en segundo debate.

Una vez superadas esas etapas, el documento deberá pasar a tercer debate y sanción presidencial, antes de entrar en vigencia el 1 de enero de 2026.

En estos momentos se mantiene la Comisión de Presupuesto sesionando de manera permanente. Se prevé que, en lo que terminen los diputados de intervenir, eran cuatro en lista, se dé la aprobación en primer debate y que pueda entonces ya mañana darse segundo y demás en el pleno de la Asamblea Nacional.

El Consejo de Gabinete aprobó, el pasado lunes, 13 de octubre, las recomendaciones de la Asamblea Nacional en relación al presupuesto general del Estado para 2026, autorizando movimientos por $233 millones.

En total, 46 entidades solicitaron $1,485 millones adicionales, pero la Comisión coincidió con el MEF que el margen fiscal era mínimo y decidió redistribuir fondos bajo el techo ya establecido.

Con información de Meredith Serracín.