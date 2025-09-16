Asamblea conforma subcomisión para analizar proyecto de ley sobre el derecho al olvido oncológico

El proyecto de ley establece que, una vez certificada la recuperación y transcurridos cinco años sin recaídas, los sobrevivientes de cáncer no estarán obligados a declarar antecedentes oncológicos al solicitar seguros, créditos o productos financieros.

Ciudad de Panamá, Panamá/La Comisión de Comercio y Asuntos Económicos de la Asamblea Nacional aprobó este martes la conformación de una subcomisión para profundizar en el análisis del proyecto de ley N.° 350, que establece el derecho al olvido oncológico. La propuesta fue presentada por el diputado Jorge Bloise.

La subcomisión quedó integrada por los diputados Jhonathan Vega, Alexandra Brenes y Julio de la Guardia, quienes disponen de un plazo de 15 días para presentar un informe ante la comisión.

Durante la discusión, Bloise explicó que el proyecto responde a una necesidad planteada por sobrevivientes de cáncer que, pese a haber superado la enfermedad, enfrentan discriminación al momento de acceder a créditos, seguros o productos financieros.

“Nos han visitado más de 25 sobrevivientes; hoy, cinco compartieron su testimonio", indicó el proponente. Manifestó que muchos de ellos relatan la alegría de haber tocado la campana tras vencer el cáncer, pero también la frustración de descubrir que no podían obtener un préstamo para un vehículo o una tarjeta de crédito.

El diputado resaltó que se trata de una iniciativa con un alto contenido humano y con viabilidad jurídica y económica, pues busca garantizar que las personas que han superado el cáncer se reintegren en igualdad de condiciones a la vida crediticia y financiera del país, una vez transcurridos cinco años desde su recuperación.

Te podría interesar: Asamblea debatirá proyecto que busca eliminar trabas en seguros y créditos para sobrevivientes de cáncer

Lo que plantea la propuesta

El proyecto de ley establece que, una vez certificada la recuperación y transcurridos cinco años sin recaídas, los sobrevivientes de cáncer no estarán obligados a declarar antecedentes oncológicos al solicitar seguros, créditos o productos financieros.

De igual forma, si lo hacen, no podrán ser objeto de discriminación ni se les podrán imponer restricciones, limitaciones o recargos adicionales en pólizas, préstamos u otros servicios bancarios.

La medida aplica solo a quienes han superado la enfermedad y no a pacientes en tratamiento. En concreto, busca que, después de cinco años de finalizado el tratamiento médico sin recaída, ninguna persona esté obligada a revelar que padeció cáncer ni a enfrentar condiciones más onerosas en trámites financieros o contractuales.

Con información de Meredith Serracín