Contraloría culmina entrega de cheques a funcionarios de la Asamblea Nacional

Ciudad de Panamá, Panamá/La Contraloría General de la República anunció mediante un comunicado oficial la culminación del proceso de entrega directa de cheques a funcionarios de la Asamblea Nacional, como parte de sus funciones constitucionales de control y fiscalización. Del total previsto, se entregaron 3.812 cheques, quedando pendientes 110 por ser reclamados.

Para la primera quincena de abril, la Contraloría suspendió temporalmente el sistema de pago electrónico (ACH) como medida de control, implementando en su lugar la entrega presencial de cheques. Esta acción busca "verificar que los funcionarios cumplan efectivamente con sus responsabilidades, a fin de garantizar el uso adecuado de los recursos públicos y evitar que se continúe pagando a quienes no justifican su contratación", según explicó la entidad.

El proceso forma parte de una auditoría en curso sobre las planillas del Órgano Legislativo. La Contraloría indicó que, una vez concluya dicha revisión, "se procederá a evaluar las acciones correspondientes en relación con los pagos realizados".

Protestas y tensiones institucionales

La medida generó fuertes protestas entre los funcionarios legislativos, quienes salieron de sus oficinas en el edificio nuevo de la Asamblea Nacional para manifestar su descontento. Los empleados denunciaron lo que consideraron un "atropello" por parte de la Contraloría, alegando que se les tomaban fotografías durante la entrega de cheques. "No somos botellas", coreaban, rechazando ser etiquetados como funcionarios que no justifican su salario.

Como consecuencia de esta situación, los trabajadores declararon, en su momento, un paro militante de brazos caídos indefinido hasta recibir sus pagos, lo que paralizó todos los servicios legislativos. Ni las comisiones ni el pleno pudieron sesionar durante este periodo.

Karina Konnel, presidenta de la Asociación de Funcionarios, señaló el lunes 15 de abril que hasta pasadas las 6:00 p.m. la Contraloría no había permitido al departamento de Tesorería realizar los pagos correctamente. "Algunos funcionarios ya se habían retirado y los bancos estaban cerrados", explicó Konnel, quien aseguró contar con el respaldo de los diputados.

La presidenta de la Asamblea, Dana Castañeda, respaldó públicamente a los funcionarios y cuestionó los métodos empleados por la Contraloría. A través de su cuenta en la red social X, Castañeda afirmó: "Acepto el rol fiscalizador de la Contraloría, y hemos abierto las puertas para que realicen sus funciones, NO permitiré la intromisión en las funciones propias de este primer Órgano del estado. Fiscalizar no es cogobernar. No estoy de acuerdo con humillar al funcionario".

En declaraciones a periodistas, Castañeda exigió respeto para los empleados legislativos y criticó la capacidad de la Contraloría para realizar una "entrega de cheques digna", instando a la entidad a "revisar y replantear su estrategia".

Horas más tarde, la Asamblea Nacional emitió un comunicado aclarando que "no puede emitir un solo pago bajo ningún concepto, que no sea debidamente refrendado por la Contraloría General de la República", y destacó que "los últimos 7 pagos en concepto de salarios han sido refrendados por el actual contralor".