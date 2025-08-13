Ifarhu bajo revisión: Comisión de Educación analiza reformas para frenar el uso político

Panamá/En su primera sesión, la Comisión de Educación, Cultura y Deporte, presidida por el diputado Jorge Bloise, centró su atención en iniciativas de ley enfocadas principalmente en corregir las falencias del cuestionado Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu).

Entre las propuestas destaca una relacionada con el otorgamiento de becas y otra que busca modificar el mecanismo de elección del director del Ifarhu, así como regular la entrega de auxilios económicos. Estas iniciativas fueron enviadas a una subcomisión para unir cuatro propuestas de reforma a la ley del Ifarhu, algunas de las cuales fueron presentadas en la legislatura pasada, pero no fueron tomadas en cuenta por la anterior comisión.

La sesión de la Comisión se llevó a cabo en las instalaciones del Parlamento Latinoamericano (Parlatino).

El diputado de la bancada Seguimos, José Pérez Barboni, proponente de una iniciativa que establece normas mínimas de transparencia en la adjudicación de becas, cuestionó el manejo actual de los fondos. “Los fondos del Ifarhu se han convertido en un botín político. No confiamos en un reglamento que puede ser cambiado por la administración, cuando se trata de temas que se pueden establecer por ley”, afirmó. El anteproyecto propone, entre otras medidas, eliminar los auxilios económicos.

Asimismo, se prohijó la propuesta del diputado de Vamos, Miguel Campos, que busca prohibir el acceso a auxilios económicos a funcionarios de alto mando y jurisdicción, así como a sus familiares hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad. También avanzó el proyecto de ley 75, que modifica la Ley 1 de 11 de enero de 1965 —mediante la cual se creó el Ifarhu—, y la Ley 103, que adiciona y modifica artículos de su Ley Orgánica, impulsado por el diputado Bloise.

La diputada de Vamos, Alexandra Brenes, también presentó una propuesta para reformar la ley del Ifarhu, la cual fue igualmente prohijada. Todas estas iniciativas fueron remitidas a una subcomisión integrada por los diputados Graciela Hernández, Gertrudis Rodríguez y Yuzaida Marín, que tendrá un plazo de 10 días para presentar un informe a la Comisión de Educación.

En la misma sesión, la Comisión prohijó la propuesta del diputado de la bancada Seguimos, Ernesto Cedeño, que plantea modificar la Ley 4 de 16 de enero de 2006, que reorganiza la Universidad Autónoma de Chiriquí. Se espera que este tema sea discutido en una próxima sesión.

Con información de Nicanor Alvarado.