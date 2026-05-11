Asamblea inicia consultas sobre reforma fiscal que endurece controles a multinacionales sin estructura física en el país

El ministro aseguró que la propuesta busca robustecer el sistema financiero del país. “No viene a debilitarla, viene a blindarla”, afirmó. También señaló que el objetivo de la iniciativa es que las empresas que operan bajo la bandera panameña mantengan actividad real en el país.

Panamá/La Asamblea Nacional inició este lunes 11 de mayo el proceso de consultas del proyecto de ley 641, una propuesta de reforma al Código Fiscal que busca endurecer los controles sobre empresas extranjeras para que se alineen con las exigencias internacionales en materia tributaria.

Las consultas son dirigidas por la Comisión de Economía y Finanzas y comenzaron con la participación del ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, quien impulsa la iniciativa en representación del Órgano Ejecutivo.

No porque nos lo exija alguien desde fuera, sino porque Panamá ha decidido, con convicción propia, dar un paso que fortalece su posición en el mundo. Es una decisión soberana, inteligente y estratégica de un país que entiende que el mundo ha cambiado y que los que se adaptan ganan (…)”, dijo Chapman durante su intervención.

El ministro aseguró que la propuesta busca robustecer el sistema financiero del país. “No viene a debilitarla, viene a blindarla”, afirmó. También señaló que el objetivo de la iniciativa es que las empresas que operan bajo la bandera panameña mantengan actividad real en el país.

Lo que buscamos es simple: que las empresas que se benefician de operar bajo la bandera panameña tengan una presencia real en nuestro territorio, que generen empleo, que contraten proveedores locales, que tomen decisiones desde Panamá. Eso no es una carga, es exactamente el tipo de inversión que nuestro país necesita y merece”, expresó.

Chapman también envió un mensaje a las multinacionales que ya operan en orden y bajo las normas vigentes en Panamá y aseguró que la ley busca beneficiarlas. “La ley beneficia a aquellas multinacionales que están en regla y que operan con sustancia en Panamá, reduciéndoles costos y dándoles certeza jurídica”, indicó.

La metodología

Antes del inicio de las intervenciones, la comisión aprobó la metodología que regirá el proceso de consultas ciudadanas y sectoriales, las cuales se desarrollarán por bloques durante cuatro días.

Este lunes corresponde la participación de representantes de instituciones públicas; el martes intervendrá el sector privado; el miércoles será el turno de gremios y organizaciones de la sociedad civil; mientras que el jueves participarán expertos e independientes.

De acuerdo con el cronograma aprobado, cada participante contará con 15 minutos para exponer sus planteamientos y deberá entregar previamente sus observaciones por escrito a la Comisión de Economía y Finanzas. Las observaciones podrán presentarse hasta el 14 de mayo y solo se permitirá la participación de un representante por institución.

El proyecto 641 propone exigir a las empresas “offshore” demostrar que mantienen operaciones reales dentro del territorio panameño. Aquellas que no logren acreditar sustancia económica podrían enfrentar un recargo del 15 % sobre su renta neta en el país.

La propuesta, conocida como de “sustancia económica”, busca reforzar los mecanismos de supervisión a empresas y grupos multinacionales para evitar que Panamá sea utilizado como plataforma para evadir o reducir impuestos.

Según lo planteado en la iniciativa, las reformas responden a compromisos internacionales asumidos por el país para salir de la lista de jurisdicciones no cooperantes de la Unión Europea.

El proceso legislativo contempla ahora la etapa de consultas públicas, seguida del primer debate en comisión y posteriormente, la discusión del proyecto en el pleno legislativo.