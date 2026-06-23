Asamblea Nacional: PRD asegura que aún no define postura para la elección del 1 de julio

Fuentes legislativas aseguran que las conversaciones entre diversos grupos se han intensificado.

Panamá/La bancada de diputados del Partido Revolucionario Democrático (PRD) mantiene sin definir su posición oficial de cara a la elección de la nueva junta directiva de la Asamblea Nacional, prevista para el próximo 1 de julio, una decisión que podría resultar determinante en la conformación de las alianzas legislativas para el nuevo período.

Esto, pese a que fuentes del PRD habrían confirmado que su apoyo sería para la diputada de Realizando Metas, Shirley Castañeda.

A través de un comunicado, el colectivo anunció que continúa evaluando distintos escenarios y sostuvo que, hasta el momento, no ha adoptado una postura definitiva sobre a quién respaldará para ocupar la presidencia del Órgano Legislativo.

"La bancada de diputados del PRD no ha definido, hasta este momento, una posición oficial respecto a la elección de la Junta Directiva de la Asamblea Nacional el próximo 1 de julio", indica el comunicado.

La bancada de diputados del PRD no ha definido, hasta este momento, una posición oficial respecto a la elección de la Junta Directiva de la Asamblea Nacional el próximo 1 de julio.



Se mantienen conversaciones y se evalúan distintos escenarios, incluyendo la posibilidad de… pic.twitter.com/3hjGR7COq8 — PRD Panamá (@PRDesPanama) June 23, 2026

El pronunciamiento se produce en momentos en que las distintas fuerzas políticas intensifican las negociaciones para asegurar los votos necesarios que les permitan controlar la directiva legislativa durante el próximo período.

Según el PRD, las conversaciones internas continúan y entre las opciones que se analizan figura la posibilidad de impulsar una candidatura propia. "Se mantienen conversaciones y se evalúan distintos escenarios, incluyendo la posibilidad de presentar una candidatura propia", señaló la bancada.

La colectividad también informó que cualquier decisión será comunicada una vez culminen las consultas y evaluaciones internas. "La decisión que adopte nuestra bancada será anunciada oportunamente", agregó.

Por ahora, las negociaciones por dirigir la Asamblea continúan. Por un lado, los panameñistas buscan los votos para lograr tumbar la candidatura de la diputada Shirley Castañeda y mantener en la silla presidencial del Legislativo al panameñista Jorge Herrera, quien según fuentes, mantiene las aspiraciones de continuar en el cargo.

Sin embargo, nada es seguro para estas dos figuras.