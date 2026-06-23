Consumidores reclaman más de $13.9 millones: garantía incumplida encabeza lista de quejas

La Acodeco reiteró a los consumidores que, antes de adquirir un bien o contratar un servicio , es importante solicitar información clara, veraz y completa sobre las condiciones de la compra, conservar las facturas o comprobantes de pago y conocer el alcance de las garantías ofrecidas.

Ciudad de Panamá/El incumplimiento de garantía se mantiene como el principal motivo de las quejas presentadas por los consumidores ante la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco), de acuerdo con el consolidado correspondiente al período de enero a mayo de 2026.

En su más reciente informe relacionado con este tipo de quejas, la institución reportó que recibió 1,387 quejas.

La totalidad del monto reclamado en estas quejas asciende a $13,989,119.61, y solo en incumplimiento de garantías se reportó un monto de $4,872,394.76, seguido de la devolución de dinero, con $2,202,630.00, y la falta de información, con $1,499,799.58.

De acuerdo con los datos de la institución, los motivos más recurrentes fueron el incumplimiento de garantía (535), la falta de información (275), la devolución de dinero (144), el incumplimiento de servicio (111), la resolución de contrato (82) y las cláusulas abusivas (79).

Otros motivos de reclamación registrados fueron el incumplimiento de contrato (36), vicios ocultos (33), custodia de bien (28), cobros indebidos (24), veracidad de la publicidad (14), rescisión de contrato (11), venta engañosa (6), daños y perjuicios (3), anulación de contrato (3), aclaración de contrato (1), mercancía defectuosa (1) y análisis financiero o aclaración de cuentas (1).

Por actividad económica, los almacenes por departamentos encabezaron la lista con 180 quejas, seguidos por las inmobiliarias (169), las agencias de autos (134), los comercios de electrodomésticos y equipos electrónicos (107), la venta de celulares (65), la venta de autos usados (63), los talleres de reparación de autos (50), los eventos artísticos (47) y los hoteles o planes vacacionales, así como el servicio de televisión por cable, con 41 quejas cada uno.

En conjunto, estas diez actividades económicas concentraron 897 quejas, equivalentes a cerca del 65 % del total recibido durante los primeros cinco meses del año.

La Acodeco reiteró a los consumidores que, antes de adquirir un bien o contratar un servicio, es importante solicitar información clara, veraz y completa sobre las condiciones de la compra, conservar las facturas o comprobantes de pago y conocer el alcance de las garantías ofrecidas.

Estas medidas facilitan la presentación de una reclamación en caso de incumplimiento y contribuyen a la protección de sus derechos como consumidores.

Asimismo, la institución aseguró que continuará promoviendo la conciliación entre consumidores y agentes económicos, además de orientar a la ciudadanía sobre sus derechos y deberes, con el propósito de fortalecer las relaciones de consumo y prevenir conflictos.

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