Comisión de Credenciales avanza en cuarta reunión con reformas al reglamento interno

Ciudad de Panamá, Panamá/La Comisión de Credenciales de la Asamblea Nacional celebró este lunes su cuarta reunión de trabajo para discutir el paquete de modificaciones al reglamento interno, que en total contiene alrededor de 272 artículos. En esta sesión se avanzó en el análisis del segundo bloque de propuestas, entre ellas la reducción del número de comisiones permanentes de trabajo.

El diputado José Luis Varela, uno de los proponentes, explicó que la intención es pasar de las actuales 15 comisiones permanentes a 10, ampliando a 15 diputados por comisión —en lugar de los nueve actuales— para hacerlas “más fuertes, más productivas y con mayor poder de decisión”.

La Asamblea tiene actualmente 15 comisiones y la realidad es que eso es más burocracia, más asesores y más tiempo innecesario. Lo ideal es integrar comisiones para reducirlas a 10. Es mejor tener menos comisiones, más grandes y poderosas, como la de Presupuesto, que tener comisiones segregadas con pedacitos de cosas”, sostuvo Varela.

Agregó que lo ideal sería aprobar estas modificaciones durante el actual periodo legislativo, antes de octubre.

Transparencia en presupuesto

Entre las propuestas discutidas, también se planteó que las sesiones de la Comisión de Presupuesto se mantengan de carácter público y que en ningún momento se declaren como reservadas.

Por su parte, la presidenta de la Comisión de Credenciales, la diputada Dana Castañeda (RM), defendió el proceso de discusión. Recordó que en esta legislatura los nueve diputados que integran la comisión están revisando directamente las propuestas, a diferencia del pasado, cuando se había delegado el análisis a una subcomisión de tres miembros.

Nosotros hoy tuvimos la cuarta reunión del reglamento interno conjuntamente con los nueve diputados. No la estamos revisando en una subcomisión de tres. Estamos revisando todo lo que se hizo en la pasada comisión y subcomisión que presidía el diputado Edwin Vergara”, destacó Castañeda.

La diputada también respondió a las críticas de su colega Neftalí —quien había cuestionado la revisión del reglamento— subrayando que ser parte del oficialismo “no le da derecho a decir que no va a haber un reglamento”.

La Comisión de Credenciales volverá a reunirse el próximo lunes para continuar con la revisión del tercer bloque de modificaciones.

Con información de Meredith Serracín.