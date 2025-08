Asegurados de la Policlínica en Betania muestran su descontento y evalúan el sistema de salud

Ciudad de Panamá/Miles de asegurados que acuden a las distintas policlínicas del país en busca de una esperanza y mejora en el sistema de salud se sienten decepcionados y preocupados debido a las largas filas que deben formar desde tempranas horas, la falta de atención, el desabastecimiento de medicamentos, entre otros, genera malestar, estrés y cansancio entre los pacientes, quienes ven afectada su salud.

En un recorrido realizado por el equipo de TVN Noticias, por la Policlínica Don Alejandro de la Guardia Hijo, de la Caja de Seguro Social, ubicada en Betania, la ciudadanía dio su opinión y evalúa el sistema de salud debido a las diferentes problemáticas que atraviesan día a día. Una de las personas en el lugar relató que observaba cómo los asegurados tienen que esperar hasta las 6 de la mañana para ser atendidos: “Mi mamá va a ser operada y ni siquiera la han llamado; hemos venido desde temprano. ¿Cómo es posible que ellos se paseen con aire acondicionado allá adentro y los que les han pagado sus salarios, que son los jubilados, tengan que esperar acá afuera? "

Por otro lado, una de las pacientes expresó su clamor debido a la triste realidad que enfrentan, en la cual no ve ninguna mejora: “Esto, en vez de echar para adelante, va para atrás, no hay medicamentos”, manifestó.

También la falta de laboratorios que los hace movilizarse de un centro a otro o acudir a una clínica privada es uno de los mayores malestares.

“Vine a sacar una cita para medicina general o ya sea un especialista; yo voy para dos meses esperando una cita y no la he conseguido”, señaló una asegurada, afirmando que las llamadas al 199 no son efectivas y por ende debe acercarse a la policlínica para lograr una mejor atención y brinden respuesta.

Sin embargo, la directora médica de la policlínica de Betania indicó que es necesario establecer algunas estrategias y pedirle a la población mucha comprensión, ya que se están haciendo algunas mejoras en este centro para así mejorar la atención.

Con información de Heady Leane Morán