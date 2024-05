Asegurados de la Policlínica JJ Vallarino afirman que no hay medicamentos

Panamá/Usuarios de la Policlínica JJ Vallarino se encuentra consternados por la falta de medicamentos en el lugar y piden a las autoridades, mayor planificación y organización para abastecer las necesidades de los asegurados.

El señor Ángel, usuario de la CSS, afirmó que de los tres los medicamentos que el utiliza, solo hay uno y casi siempre le toca ir de policlínica en policlínica en busca de los medicamentos que les hace falta.

El exviceministro de salud Carlos Abadía dijo que “la fotografía de la Caja del Seguro Social hace 15 años es diferente a la de hoy o está más deteriorada, en una empresa hubieran estado todos votado, hay que hacer un revolcón”.

Abadía habló en Noticias AM, sobre la nueva convocatoria para nuevo director de la Caja de seguro Social, que lo preocupante de todo esto, es que estamos en una crisis en el Seguro Social con el programa de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) y de la atención de salud. De noviembre para acá el país cambió con las protestas que hubo, incluso el resultado de las elecciones es un mensaje claro: "El que no quiere entender esto, se va a estrellar, no se puede seguir con la misma regla".

El subdirector médico de la Policlínica JJ Vallarino, José Tuy, mencionó que la demanda cada día aumenta más y más, y que ahora con la ola de la gripe tienen más afluencia de personas, además, afirmó que necesitan un espacio más grande porque la población ha crecido, pero el espacio físico ha quedado igual y han quedado en un hacinamiento.