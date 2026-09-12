Asesinan a agente de seguridad que intentó evitar que le robaran el arma en Colón

El herido fue auxiliado y trasladado inicialmente a la policlínica de San Juan. Posteriormente, fue llevado al Hospital Manuel Amador Guerrero, donde falleció debido a la gravedad de sus heridas.

Colón/Un agente de seguridad fue asesinado durante la madrugada de este sábado, luego de que tres hombres ingresaran a una empresa privada ubicada en el corregimiento de San Juan, provincia de Colón, con la intención de despojarlo de su arma de reglamento.

De acuerdo con información policial, los hombres llegaron hasta el lugar donde se encontraba el agente y se produjo un forcejeo. En medio del enfrentamiento, el seguridad recibió un disparo a la altura del abdomen.

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Tras el ataque, los tres hombres escaparon del sitio llevándose el arma del agente.

El herido fue auxiliado y trasladado inicialmente a la policlínica de San Juan. Posteriormente, fue llevado al Hospital Manuel Amador Guerrero, donde falleció debido a la gravedad de sus heridas.

Agentes de la Policía Nacional y de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ), junto con funcionarios del Ministerio Público, acudieron al lugar para recabar indicios y avanzar con las investigaciones que permitan esclarecer el hecho y dar con los responsables.

Las autoridades mantienen las diligencias para determinar las circunstancias en que ocurrió el ataque.

Información de Néstor Delgado

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