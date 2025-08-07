Asesinan a presunto cabecilla de pandilla en Panamá Viejo

La información es que los asesinos no pertenecen al área.

Un hombre fue asesinado la madrugada de este jueves 7 de agosto en el sector de Puente del Rey, en Panamá Viejo. Según los primeros reportes, la víctima sería el líder de una pandilla de la zona.

De acuerdo con informes preliminares, los presuntos responsables no residen en el área, sino en San Miguelito, desde donde se habrían trasladado para cometer el crimen. Sin embargo, al intentar huir, no lograron abandonar el lugar y optaron por esconderse en el interior de una residencia.

Te puede interesar: Choque entre Ejecutivo y Legislativo por asesor presidencial en la Asamblea

Agentes de la Policía Nacional informaron que fue durante un patrullaje matutino que detectaron la situación y lograron aprehender a tres sospechosos, entre ellos un menor de edad.

Los sospechosos serán llevados ante un juez de garantías, quien deberá legalizar la aprehensión, imputar cargos y establecer medidas cautelares mientras duren las investigaciones que puedan esclarecer los hechos y deslindar responsabilidades.

En desarrollo...