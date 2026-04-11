Asesinan a taxista en Nuevo Vigía, Colón

El conductor transitaba por el área cuando fue interceptado por varios individuos, quienes le solicitaron detener el vehículo y, sin mediar palabras, le dispararon en múltiples ocasiones.

Colón, Colón/Un hecho violento se registró la noche del viernes 10 de abril, cuando un taxista fue asesinado a tiros en el sector de Nuevo Vigía, corregimiento de San Juan, en la provincia de Colón.

De acuerdo con información preliminar, el conductor transitaba por el área cuando fue interceptado por varios individuos, quienes le solicitaron detener el vehículo y, sin mediar palabras, le dispararon en múltiples ocasiones.

El hombre falleció de manera instantánea dentro del automóvil producto de los impactos de bala.

Al lugar acudieron agentes de la Policía Nacional, así como personal del Ministerio Público, quienes iniciaron las investigaciones correspondientes para esclarecer el crimen y dar con los responsables.

El hecho ha generado consternación entre los residentes del sector, quienes expresaron preocupación por la violencia en la zona.

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Con información de Néstor Miranda