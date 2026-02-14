Ataque armado en Colón deja un joven muerto durante la madrugada del sábado de Carnaval

Con este caso, ascienden a nueve las víctimas por hechos violentos registrados en lo que va del año en la provincia de Colón, según cifras preliminares de las autoridades.

Un joven de aproximadamente 20 años fue asesinado a tiros durante la madrugada de este sábado en la ciudad de Colón, en un hecho violento ocurrido entre las calles 7 y 8 de la avenida Meléndez.

De acuerdo con la información preliminar, la víctima caminaba por el área cuando un hombre salió de uno de los callejones portando un arma de fuego y, sin mediar palabras, le efectuó múltiples disparos, causándole la muerte de forma instantánea en el lugar. Tras el ataque, el agresor se dio a la fuga.

Al sitio acudieron unidades de la Policía Nacional, personal de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) y funcionarios del Ministerio Público, quienes acordonaron la escena e iniciaron las investigaciones correspondientes para dar con el responsable del crimen.

Con este caso, ascienden a nueve las víctimas por hechos violentos registrados en lo que va del año en la provincia de Colón.

Información de Néstor Delgado

