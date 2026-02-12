Denuncian abandono de piscina olímpica del polideportivo de Cativá en Colón

El espacio luce deteriorado y sin funcionamiento, situación que preocupa a la comunidad, que pide a las autoridades intervenir antes de que los daños sean irreversibles.

Cativá, Colón/La piscina olímpica del polideportivo del corregimiento de Cativá, en la provincia de Colón, permanece en abandono desde hace aproximadamente dos años, según denuncian residentes y usuarios del complejo deportivo.

La obra fue entregada en febrero de 2022 e incluye, además de la piscina de 50 por 25 metros, una cancha multiuso y un cuadro de béisbol infantil. Sin embargo, actualmente la piscina no está operativa debido a la falta de mantenimiento.

De acuerdo con información recabada en el área, las bombas y los filtros del sistema se encuentran dañados, lo que ha provocado el deterioro progresivo de la infraestructura.

“Si no se le da mantenimiento, se dañan las bombas, se dañan los filtros, el agua no sirve”, señaló el entrenador de natación, Enrique Philips, quien explicó que tras su salida no se asignó a otro responsable para el mantenimiento regular.

Residentes indicaron que en el pasado la piscina fue escenario de competencias nacionales de natación y también era utilizada por universidades y unidades de la Policía Nacional para entrenamientos.

Ahora, el espacio luce deteriorado y sin funcionamiento, situación que preocupa a la comunidad, que pide a las autoridades intervenir antes de que los daños sean irreversibles.

Mientras que Rafael Cañas, líder religioso, destacó que el polideportivo representa una alternativa clave para niños y jóvenes en un corregimiento que enfrenta altos índices de violencia.

“Es necesario ese polideportivo. Hay mucho talento en Cativá y estos espacios ayudan a sacar a los jóvenes de la delincuencia”, manifestó un residente.

La piscina olímpica es considerada una infraestructura de gran valor para la provincia de Colón, no solo por su tamaño y características técnicas, sino por el papel que desempeña en la formación deportiva y la prevención social.

La comunidad espera que se asignen recursos y personal para su pronta rehabilitación y reapertura.

Información de Néstor Delgado