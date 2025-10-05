¡Atentos! Superluna de la cosecha iluminará el cielo panameño este lunes por la noche

Este lunes 6 de octubre, el cielo panameño será escenario de un fenómeno astronómico único: la luna de la cosecha 2025, considerada la luna llena más grande y brillante del año. El punto máximo del espectáculo se espera alrededor de las 10:47 de la noche, momento en que la superluna será visible a simple vista en todo el territorio nacional, siempre que las condiciones climáticas lo permitan.

La luna de la cosecha tiene sus orígenes en antiguas tradiciones agrícolas del hemisferio norte, cuando los agricultores aprovechaban su luz intensa para extender las jornadas de trabajo en otoño. En Panamá, aunque no está vinculada directamente a la cosecha, sigue siendo un fenómeno astronómico que despierta gran interés entre la población y los aficionados a la astronomía.

La última vez que este espectáculo fue visible en el país ocurrió en noviembre de 2024, lo que convierte a la observación de este año en un evento muy esperado. Expertos recomiendan buscar espacios abiertos y con poca contaminación lumínica para apreciar mejor el resplandor de la superluna, que se distingue de otras lunas llenas por su tamaño y luminosidad superiores.

Con esta aparición, la luna de la cosecha 2025 se consolida como uno de los eventos astronómicos más esperados del año en Panamá, atrayendo la atención de científicos, curiosos y amantes del cielo nocturno.

La Luna de la Cosecha (Harvest Moon) es un evento astronómico que adquiere un significado especial en 2025, ya que coincidirá con una Superluna. Aunque el momento exacto de la Luna Llena será en la madrugada del 7 de octubre (UTC), la noche del lunes 6 de octubre será el mejor momento para su observación, ya que la Luna se verá casi completamente llena y en su punto más cercano a la Tierra.

¿Qué significa la Luna de la Cosecha?

El nombre de "Luna de la Cosecha" proviene de las tradiciones agrícolas en el hemisferio norte. Es la Luna Llena que ocurre más cerca del equinoccio de otoño (que tiene lugar en septiembre). Aunque a menudo ocurre en septiembre, cada pocos años (como en 2025), la Luna de la Cosecha cae en octubre. A diferencia de otras lunas llenas, la Luna de la Cosecha tiene la particularidad de que su hora de salida después del atardecer se retrasa solo un corto período (unos 20-30 minutos) durante varias noches consecutivas.

Esta circunstancia proporcionaba una abundante luz de luna brillante y continua justo después del anochecer, lo que permitía a los agricultores trabajar hasta altas horas de la noche para terminar de recoger los cultivos de verano antes de las primeras heladas. De ahí su nombre.