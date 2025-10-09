Autoridad de Aseo licita contrato por $140 millones para recolección de basura en la capital

El director de Aseo también señaló que, por primera vez, se establecerán sanciones específicas para las empresas que incumplan las rutas de recolección o los estándares operativos establecidos.

ciudad de panamá/La Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario (AAUD) llevó a cabo este jueves el proceso de licitación pública para la contratación de tres empresas encargadas de la recolección de desechos sólidos y su disposición final en tres zonas distintas de la ciudad capital. El contrato, valorado en 140 millones de dólares por un periodo de siete años, busca mejorar de manera integral la gestión de residuos en el distrito de Panamá.

Durante el acto, el director general de la entidad, Ovil Moreno, destacó que se trata de una licitación de gran relevancia. Explicó que el pliego de condiciones es “robusto” y contempla una serie de requerimientos técnicos y ambientales que buscan modernizar el servicio y responder a las necesidades actuales de la comunidad.

Entre los cambios más importantes respecto a los contratos anteriores, Moreno mencionó que las nuevas empresas adjudicatarias estarán obligadas a ejecutar el proceso de contenerización en toda la ciudad, instalando al menos 546 puntos con tanques de basura para mejorar el manejo de los desechos. Asimismo, deberán implementar un programa de reciclaje que promueva la economía circular y la participación ciudadana en la separación de materiales.

El director de Aseo también señaló que, por primera vez, se establecerán sanciones específicas para las empresas que incumplan las rutas de recolección o los estándares operativos establecidos. Las penalizaciones incluirán desde multas por no cumplir con el lavado diario de los equipos hasta la verificación del cumplimiento de microrutas y macrorutas.

Además, la AAUD contará con un moderno centro de monitoreo equipado con GPS, que permitirá dar seguimiento en tiempo real a las operaciones de recolección y garantizar la eficiencia del servicio. Este sistema permitirá identificar cualquier desviación o retraso en las rutas y tomar medidas correctivas inmediatas.

La apertura de propuestas es un paso en el proceso de modernización del sistema de recolección de desechos en la capital, una de las demandas más urgentes de los residentes por los constantes problemas de acumulación de basura en distintos sectores.