Aprueban traslado de partidas para atender recolección de basura y relleno sanitario

Ciudad de Panamá, Panamá/La Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional aprobó un traslado de partidas por $1.9 millones a favor de la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario (AAUD), con el fin de paliar la situación del relleno sanitario de cerro Patacón y garantizar la recolección de desechos en Panamá Norte y Panamá Este.

El director de la AAUD, Ovil Moreno, explicó que de ese monto, $417,346 se destinarán al pago de la prima de antigüedad acumulada desde 2012 hasta 2025. En total, se reconocen 524 primas pendientes del periodo 2012–2024 y otras 168 primas correspondientes a 2024–2025. Con el traslado se busca beneficiar a 160 trabajadores.

Asimismo, $1.5 millones se emplearán para abonar a la deuda por el manejo del relleno sanitario y para cubrir parte del servicio de recolección de basura en Panamá Norte y Oeste, que se factura por tonelada.

Moreno destacó que las labores en cerro Patacón buscan “eliminar la producción de lixiviados”, y aseguró que actualmente el sitio se mantiene bajo control gracias a la gestión de la AAUD.

El dinero es para reforzar esas partidas. A septiembre la entidad adeuda $6.2 millones a las empresas que nos brindan apoyo, y en el presupuesto de 2026 no se contempla dinero para amortizar esa deuda”, advirtió.

La solicitud de traslado fue aprobada con más de 10 votos a favor, sin abstenciones ni votos en contra.