Autoridad de Aseo evalúa incluir el cobro de la tasa de aseo en el recibo de la luz

Moratoria para la regularización de la tasa de aseo no ha culminado, se extiende hasta el 31 de octubre.

Ciudad de Panamá, Panamá/Ovil Moreno, director de la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario (Aaud), abordó en TVN Noticias los desafíos que enfrenta la institución, incluyendo el mantenimiento de la ciudad limpia en medio de ajustes presupuestarios y una abultada deuda de más de $116 millones. Se refirió al balance de su gestión, el estado de una denuncia por camiones desaparecidos, los resultados de la moratoria de pagos, las propuestas para mejorar el cobro de la tasa de aseo, los problemas de cultura ciudadana en la disposición de desechos, y el impacto del recorte del 29% en el presupuesto solicitado, así como el avance en la licitación de la recolección de basura en la capital y el plan integral para cerro Patacón.

Te puede interesar: Clima en Panamá: Se prevén aguaceros con tormentas en el centro y occidente del país durante la tarde

Al ser consultado sobre el balance de los primeros nueve meses de gestión, Moreno destacó avances operativos, pero señaló que el mayor obstáculo sigue siendo el comportamiento de los ciudadanos.

“Te puedo decir que en estos 9 meses tenemos unos resultados positivos para mí. Unos resultados que se ven en la calle. Tú ves que hay menos desechos en la calle”, mencionó.

Sin embargo, el director enfatizó que el problema persiste debido a ciudadanos irresponsables. “Todos los días nos denuncian a ciudadanos que disponen mal”. Subrayó que el problema no es solo de inversión, sino de conciencia por parte de la ciudadanía, de una ciudadanía que entienda que hay una responsabilidad compartida.

Denuncia por camiones desaparecidos

Respecto a la denuncia presentada al inicio de su gestión sobre la ubicación de camiones que figuraban en los libros de la institución, Moreno confirmó que la investigación sigue su curso en el Ministerio Público.

“Ese proceso está el Ministerio Público desarrollando las investigaciones pertinentes”. Agregó que, a pesar de existir en el inventario, los vehículos no han sido localizados físicamente: “Esos vehículos todavía existían dentro de los libros de la autoridad de tránsito, sin embargo, no sabemos físicamente dónde están”.

Actualmente, la operatividad de la Aaud se basa en 53 camiones compactadores propios, logrando mantenerlos con un equipo interno de mecánicos, sumando 27 camiones reparados al inicio de la administración.

Moratoria de pagos y deuda

Moreno informó que la moratoria para la regularización de la tasa de aseo no ha culminado, sino que se extiende hasta el 31 de octubre.

Moreno reiteró la invitación a la ciudadanía para que aproveche los descuentos, al tiempo que expuso la magnitud de la deuda. “Termina el 31 de octubre. Invitamos todavía a la ciudadanía a que venga y regularice su situación. Tenemos más de 116 millones de dólares de deuda todavía acumulada”.

Informó que, si bien se han recuperado aproximadamente $2.21 millones de dólares durante la moratoria, esta cifra sigue siendo baja frente a los $116 millones adeudados. Los beneficios de la moratoria incluyen un 50% de descuento para personas naturales y un 30% para personas jurídicas.

Ante la baja efectividad del mecanismo de cobro actual, el director señaló que se están evaluando propuestas para optimizar la recaudación.

“Es un tema bien complicado y delicado. Tenemos muchas propuestas en mesa”. Una de las opciones principales, que se evalúa para aumentar la tasa de pago, es: “Estamos viendo la posibilidad, que quede claro, de repente que vaya con el recibo de luz también amarrado”. Además, se están considerando “métodos de cobro especializados” para incentivar a la persona a pagar.

Moreno identificó un problema cultural que afecta la recolección, especialmente los fines de semana. Explicó que en algunos barrios los camiones no pueden pasar porque los ciudadanos están durmiendo tras las fiestas.

“Nosotros tenemos el problema de que vamos a ciertas áreas y la gente todavía está dormida. Entonces, los camiones no tienen acceso a poder llegar a recolectar y los camiones deben irse recto”, expresó.

En la Calzada de Amador, el desorden se atribuye a los miles de visitantes y a la mala disposición de vendedores ambulantes y organizadores de eventos. “Hay que poner un poquito de conciencia. Nosotros hemos puesto tanques nuevos... pero es imposible”. Señaló que la Autoridad de Aseo no debe limpiar eventos privados: “La autoridad está para limpiar el desecho domiciliario urbano, pero no está para limpiar la fiesta”. En contraste, mencionó que existe una buena coordinación con el Municipio de Panamá para la limpieza del Casco Antiguo durante eventos concurridos.

Impacto del recorte presupuestario

Moreno expresó su preocupación por el recorte que sufrió el presupuesto solicitado por la institución, lo cual pone en riesgo los servicios básicos.

“A nosotros nos hicieron un recorte de 29%. O sea, nos recordaron 27 millones del presupuesto que hemos solicitado”.

Confirmó que la solicitud inicial fue de $93 millones, pero el Ministerio de Economía y Finanzas sugirió dejarlo en $66 millones. La mayor afectación se concentra en las áreas críticas: “Pero lo importante aquí es que nos afectaron las partidas en donde vamos a pagar o necesitamos pagar la recolección de la ciudad capital y el manejo del relleno sanitario de cerro Patacón”.

Plan integral de cerro Patacón

Moreno brindó una actualización sobre la licitación para reforzar la recolección de basura en la ciudad capital, la cual está a punto de concretarse.

“Esa licitación se abre el 9 de octubre. Tenemos una muy buena participación; en la reunión de homologación llegaron 18 empresas interesadas”, sostuvo.

Te puede interesar: Fallece el adolescente que apuñaló a una profesora en Francia

Respecto al Plan Integral para el manejo de cerro Patacón, el director señaló que es un tema “sumamente complejo” y que requiere tiempo para una solución duradera. Reiteró que la visión del presidente de la República es clara: “Esto no es para salir del paso, el presidente de la República quiere dejar una solución que perdure a lo largo del tiempo, que sea sostenible a lo largo del tiempo”. El plan de manejo se definirá en los próximos meses.