ARAP dará luz verde temporal a embarcaciones restringidas mientras evalúa sanciones

Ciudad de Panamá, Panamá/La Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá (ARAP) y representantes de pescadores artesanales del país sostuvieron este viernes una reunión en la que se acordó revisar las sanciones impuestas durante el último año.

Como parte del consenso, se estableció un plazo de 60 días para evaluar los casos y, en ese período, permitir el zarpe de embarcaciones que actualmente se encuentran restringidas.

El administrador general de la ARAP, Eduardo Carrasquilla, señaló que se buscará flexibilizar las sanciones en la medida de lo posible, con el fin de que no representen un desincentivo para la actividad pesquera. Sin embargo, aclaró que la institución mantendrá su rol de fiscalización, especialmente en lo relativo a la pesca en zonas prohibidas.

Durante el encuentro, también se acordó poner en marcha un plan de capacitación a nivel nacional para actualizar a los pescadores sobre coordenadas, artes y zonas de pesca permitidas, con el objetivo de promover el cumplimiento de la normativa vigente.

Por su parte, el presidente del sector pesquero artesanal, Kelvin Gómez, manifestó que “la preocupación de los pescadores es que salgan a faenar y al regresar al puerto sean sancionados”.