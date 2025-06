ATTT retira vehículos mal estacionados en Obarrio durante operativo de concienciación

Ciudad de Panamá, Panamá/La Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) realizó la mañana de este lunes un operativo en el sector de Obarrio, en el que fueron removidos varios vehículos mal estacionados como parte de una campaña para crear conciencia entre los conductores sobre el uso adecuado de los espacios públicos.

Durante la jornada, grúas llegaron al área para retirar automóviles que obstruían la circulación vehicular o peatonal. Voceros de la ATTT explicaron que esta iniciativa busca, más allá de sancionar, generar un cambio de actitud frente a una práctica recurrente en zonas de alta congestión.

Respetamos más un letrero de no se estacione de la empresa privada que las señales que colocamos como Estado. Esto puede hacer que tú o yo lleguemos tarde a nuestro trabajo, o peor aún, que una ambulancia no llegue a tiempo a un hospital y una vida se pierda. No se trata de alarmar, pero hay que entender el impacto real”, dijo Julio Prado, director de Servicio y Control Vehicular de la ATTT.