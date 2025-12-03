Canal de Panamá inicia conversaciones para adjudicar millonarias concesiones de un gasoducto y dos puertos en 2026

Se espera que esta semana haya reuniones uno a uno con las empresas interesadas en las concesiones de los puertos.

Panamá/Un gasoducto y la concesión de dos puertos: son los tres proyectos que la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) espera adjudicar en 2026.

En el caso del gasoducto, ya se han sostenido reuniones con empresas interesadas en este proyecto, que contempla una infraestructura de unos 76 kilómetros para movilizar propano, butano y etano entre el Golfo de México y el noroeste de Asia, y cuya adjudicación está prevista para el próximo año.

Así lo confirmó el ministro de Asuntos del Canal, José Ramón Icaza, quien indicó que el objetivo es avanzar hacia la adjudicación de esta concesión a finales de 2026.

Señaló que las reuniones se han desarrollado en Houston, Estados Unidos, con empresas interesadas en el gasoducto, cuya concesión también se proyecta adjudicar en 2026. Añadió que se busca identificar oportunidades para el país y adecuar los procesos de licitación de las concesiones.

Hicimos también el acercamiento al mercado el 18 de septiembre, donde recibimos un número importante de empresas del sector energético interesadas en el proyecto. Nosotros, en la tercera semana de noviembre, iniciamos las reuniones en Houston, Estados Unidos, donde escuchamos al mercado para entender un poco cuál es el interés, dónde está la oportunidad del país y poder avanzar en el proceso de precalificación. Con esta información, más la que ya tenemos, podremos adecuar lo que será la licitación de esta concesión para poder adjudicarla en el año 2026", dijo el titular.

La ACP también ha sostenido reuniones con los interesados en obtener las concesiones de dos puertos cercanos al Canal de Panamá: el de Corozal, en el Pacífico, y el de la isla Telfers, en el Atlántico.

Esta semana estamos teniendo reuniones uno a uno con las empresas interesadas, para escuchar al mercado, conocer sus intereses, cómo están viendo la demanda de trasbordo de carga en la región y, de esa manera, avanzar al proceso de precalificación, que nos llevará al proceso de licitación de Corozal y Telfers, que esperamos se dé en 2026”, dijo el ministro.

Por su parte, el administrador del canal de Panamá Ricaurte Vásquez manifestó que "el anuncio de las empresas precalificadas sería posiblemente en el mes de marzo, en el caso de las terminales portuarias, asumiendo que nosotros podamos sacar el pliego este mes".

La inversión estimada para ambos proyectos asciende a $2,600 millones.

Con información de María De Gracia.