Autoridad de Turismo busca mejorar datos reales de ocupación hotelera en Panamá

Panamá busca mejorar la medición de su ocupación hotelera e impulsar una regulación clara para las plataformas de hospedaje temporal, en medio de un ambiente de recuperación turística que aún no se refleja completamente en el sector hotelero.

El subadministrador de la Autoridad de Turismo de Panamá (ATP), Jorge Correa, explicó que se está impulsando el uso del sistema internacional STR (Smith Travel Research), una plataforma de medición utilizada por cadenas hoteleras para obtener estadísticas clave como la ocupación diaria, tarifa promedio e ingresos por habitación disponible (RevPAR).

La ocupación es lo primero que nos interesa. STR permitirá a los hoteleros tener estrategias comerciales más efectivas y comparar su desempeño con otros hoteles de su mismo nivel competitivo”, indicó Correa.

El sistema, de origen británico, ya se está implementando en Panamá y se invita a los hoteles del país a inscribirse en un seminario virtual que se realizará el próximo 13 de agosto a las 10:00 a.m., como parte del proceso de capacitación. El único requisito para participar es que el hotel esté registrado ante la ATP.

Los interesados deben escribir al correo electrónico servicios@visitpanama.com, indicando el nombre del hotel, contacto y número telefónico. Una vez verificado el registro, recibirán el enlace para unirse al seminario.

Recuperación con desafíos

Aunque el país ha registrado un aumento en la llegada de turistas en comparación con el año anterior, Correa admitió que la reciente crisis impactó negativamente la ocupación hotelera.

“Mucha gente canceló pensando que aquí había una tercera guerra mundial. Pensábamos que iba a ser peor, pero aún así nos golpeó mucho. Por eso necesitamos herramientas como STR”, expresó.

Hospedajes temporales deben regularse, afirma ATP

Sobre el debate en torno a las plataformas digitales de hospedaje temporal (como Airbnb), Correa fue enfático en que estas actividades deben ser reguladas y tributar al Estado, respaldando así el proyecto de ley presentado por el diputado Neftalí Zamora.

“Nuestra posición es clara: estas plataformas deben ser reguladas y deben tributar. Estamos analizando cómo incluir esta regulación dentro de la nueva Ley General de Turismo que se está trabajando”, señaló.

La ATP considera que la situación es comparable a lo vivido con el transporte selectivo y las plataformas tecnológicas como Uber. Reconocen que el problema tiene más de una década y que aún persisten desafíos técnicos y legales para lograr una fiscalización efectiva.

Mientras tanto, el sector turístico panameño continúa buscando mecanismos para adaptarse y crecer en un entorno cada vez más competitivo a nivel regional.