Autoridades de Barú evalúan suspensión de desfiles patrios por afectaciones del huracán Melissa

Las comunidades afectadas intentan recuperarse de los estragos del huracán mientras se analizan las celebraciones de noviembre.

Baru/Las intensas lluvias provocadas por el efecto indirecto del huracán Melissa han dejado daños en varias comunidades del distrito, afectando servicios básicos y generando preocupación en las autoridades locales.

Las autoridades del distrito de Barú no descartan la suspensión de los desfiles patrios debido a las condiciones que enfrentan las comunidades tras las fuertes lluvias registradas.

El representante del corregimiento, Rodolfo Delgado, señaló que ya no se realizarían los desfiles, mientras que el alcalde del distrito informó que ha solicitado la suspensión de las festividades patrias en Barú. Entre las razones mencionadas están la falta de suministro de agua potable y las afectaciones ocasionadas por las inundaciones y deslizamientos en diversas zonas.

Las autoridades se mantienen en evaluación constante de la situación, priorizando la seguridad de la población y la pronta recuperación de las áreas afectadas antes de retomar las actividades patrias.

Podría leer: Fiestas patrias 2025: Juan Díaz se prepara para celebrar con orgullo el 10 de noviembre