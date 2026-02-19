Autoridades de Betania inician proyecto para recuperar aceras y espacios públicos

El representante Humberto Echeverría explicó que entre los principales problemas urbanísticos de Betania se encuentra el mal estacionamiento de vehículos sobre las aceras y la obstaculización del paso peatonal por parte de comercios informales.

Ciudad de Panamá/La recuperación del espacio público en el corregimiento de Betania avanza con la rehabilitación de aceras en la calle 74 Oeste, el sector de El Dorado. Humberto Echeverría, representante del corregimiento, confirmó que este es el primer tramo de un plan integral que busca devolver a la comunidad áreas peatonales seguras, amplias y arborizadas.

El proyecto contempla la construcción de aceras más anchas, la instalación de puntos verdes con árboles estratégicamente sembrados en alcorques especializados.

Estos espacios permiten que las raíces crezcan hacia abajo, evitando que levanten el concreto y dañen la infraestructura, un problema histórico en la zona. Además, se habilitará una parada para el Metrobús, beneficiando a los cientos de personas que transitan diariamente por esta vía concurrida.

¿Cómo se financia la obra?

La mano de obra es ejecutada al 100% por la Junta Comunal de Betania, mientras que el concreto ha sido suministrado por la Alcaldía de Panamá.

"No se ha invertido ni un dólar en materiales de concreto", precisó Echeverría, destacando la gestión coordinada entre instituciones locales para optimizar recursos públicos.

El representante explicó que entre los principales problemas urbanísticos de Betania se encuentra el mal estacionamiento de vehículos sobre las aceras y la obstaculización del paso peatonal por parte de comercios informales. Con las nuevas aceras más anchas y delimitadas, se busca disuadir estas prácticas y priorizar el tránsito seguro de peatones, especialmente adultos mayores, quienes representan más de 10 mil 500 de los 50 mil residentes del corregimiento.

Echeverría indicó que el tramo inicial tomó dos días en ejecutarse. El resto de la calle, hasta la siguiente esquina, podría estar listo en aproximadamente una semana y media. El equipo de trabajo mantiene conversaciones con la iglesia local para coordinar intervenciones y garantizar que la comunidad esté informada sobre los avances.

Puntos críticos y regulación comercial

Avenida La Paz y sectores con presencia de llanteros y talleres representan desafíos adicionales por la ocupación informal del espacio público. La Junta Comunal trabaja en coordinación con la Dirección de Legalidad y Justicia del municipio de Panamá y con Obras y Construcciones para regular estas actividades y recuperar áreas peatonales.

Echeverría hizo un llamado a los residentes a reportar obstrucciones y a participar activamente en el cuidado de los nuevos espacios. "Lo que queremos es recuperar todos nuestros espacios que son de todos nosotros", afirmó.

La intervención en la calle 74 Oeste servirá como modelo para replicar el enfoque en otras vías del corregimiento. Con árboles de especie urbana, aceras resilientes y señalización adecuada.

Con información de Fabio Caballero.