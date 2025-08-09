Autoridades y comunicad buscan a joven desaparecido en el río Cricamola en la comarca Ngäbe-Buglé

Comarca Ngäbe-Buglé/El Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) mantiene activas las labores de búsqueda de un hombre de al menos 26 años que desapareció el pasado 7 de agosto en las riberas del río Cricamola, cerca de la población de Quebrada Mono.

El operativo incluye personal especializado en búsqueda, rescate y recuperación que fue trasladado al área mediante el Servicio Nacional Aeronaval. Las labores se extienden desde Sirote hasta Río Bueno, cubriendo más de 8 kilómetros del trayecto fluvial.

Los equipos de rescate realizan un rastreo sistemático que incluye las riberas del río y barridos en el flujo central (laminar) y laterales (helicoidal), inspeccionando cascadas, remansos, zonas hidráulicas, pozos profundos y otros puntos críticos donde podría encontrarse evidencia del desaparecido. Hasta el momento, no se ha reportado el hallazgo de ningún indicio que permita ubicar a la persona.

El director de Sinaproc, Omar Smith, destacó que las operaciones cuentan con el apoyo activo de la comunidad local y docentes que ejercen funciones de coordinación en el terreno. "Esto no es un esfuerzo solo de Sinaproc, sino un trabajo conjunto con los aeronavales, la comunidad y los docentes que están colaborando", explicó Smith. La colaboración comunitaria ha sido fundamental para ampliar el radio de búsqueda y mantener la esperanza de localizar al joven.

Te podría interesar: Reclutamiento para la justicia comunitaria arrancó en Los Santos

De acuerdo con información proporcionada por familiares y la comunidad, se presume que el hombre se encontraba pescando cuando ocurrió la desaparición. Sin embargo, las autoridades señalan que la notificación del evento llegó cerca de 24 horas después de ocurrido, lo que complica las labores de rescate.

La dificultad de acceso al área y las características del terreno representan desafíos adicionales para los equipos de búsqueda, aunque las operaciones continúan de manera ininterrumpida.

Se pudo conocer que esta área de la comarca forma parte de lo que las autoridades han identificado como un "triángulo de ahogamiento por inmersión", donde se han registrado varios incidentes similares. El director explicó que la mayoría de estos accidentes no ocurren en época seca, sino durante la temporada lluviosa, cuando las condiciones del río se vuelven más peligrosas.

Las estadísticas oficiales revelan una tendencia: hasta el 28 de julio de 2025, Sinaproc había registrado 53 personas bajo el evento de ahogamiento por inmersión a nivel nacional. Según Smith, "la mayoría no son estudiantes, sino personal que trabaja en el agro o pescadores".

Con información de Fabio Caballero