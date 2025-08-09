Reclutamiento para la justicia comunitaria arrancó en Los Santos

Los reclutados hacen un examen, con el perfilamiento pasan a una capacitación y entran al sistema. En cada corregimiento se necesita un juez, un secretario y un notificador.

Los Santos/En la provincia de Los Santos se realizó el reclutamiento de abogados, secretarios judiciales y notificadores que ejercerán en el programa de justicia comunitaria.

El proceso lo supervisó el viernes la ministra de Trabajo, Jackeline Muñoz, quien dijo que arrancó en Los Santos y la próxima semana será en Panamá.

De acuerdo con Muñoz, la ministra de Gobierno, Dinoska Montalvo, solicitó que se realizara el reclutamiento para ofrecer oportunidades de trabajo y dar “una nueva cara a la justicia comunitaria”.

“Sacando, por supuesto, el sesgo político que existía antes con estas contrataciones, esto es totalmente abierto, transparente, abogados de la provincia; son 81 corregimientos que están reclutando”, puntualizó.

Recalcó que la justicia comunitaria de paz sale de las esferas municipales y pasó al Ministerio de Gobierno.

En tanto, el primer reclutamiento para los jueces de paz comenzó en Los Santos.

El proceso

Así las cosas, los reclutados hacen un examen, con el perfilamiento pasan a una capacitación y entran al sistema. En cada corregimiento se necesita un juez, un secretario y un notificador.

“Estamos empezando y por eso se hace paulatinamente”, dijo Muñoz.

Alrededor de 2,500 vacantes de justicia comunitaria fueron anunciadas por la ministra Muñoz el pasado 1 de julio.

De acuerdo con la titular de Trabajo, se necesitan abogados con más de 25 años y personas que hayan culminado su bachiller.

Durante la sesión extraordinaria del Consejo de Gabinete Ampliado realizado en Chitré el pasado 24 de abril, el presidente José Raúl Mulino sancionó la Ley 467 que instituye la Justicia Comunitaria de Paz. A partir de la promulgación de la ley, el Ministerio de Gobierno será ahora el ente rector al que se sujetarán los jueces de paz.

Con información de Eduardo Javier Vega