Presidente Mulino sanciona ley de reformas a la Justicia Comunitaria de Paz

Durante la sesión extraordinaria del Consejo de Gabinete Ampliado realizado en Chitré este jueves 24 de abril, el presidente José Raúl Mulino sancionó la Ley 467 que instituye la Justicia Comunitaria de Paz. A partir de la promulgación de la ley, el Ministerio de Gobierno será ahora el ente rector al que se sujetarán los jueces de paz.

"Cambiamos lo que es justicia comunitaria de paz, jueces de paz; la transformamos en justicia comunitaria, porque, como bien dice el presidente, al final todas las personas que iban allí iban con un conflicto", expresó la ministra de Gobierno, Dinoska Montalvo.

Con la sanción de la ley se elimina la figura de jueces de paz, y ahora se denominarán jueces comunitarios. "Definitivamente tenían un control y no todos le iban a hacer a discreción y una persona que no maneje la ley no puede estar decidiendo en temas legales", precisó Montalvo.

En la conferencia de esta mañana, Mulino ya había adelantado la sanción de la Ley 467, y aseguró que dicha ley aprobada en 2016 era “nefasta”. A su juicio, los jueces de paz asumieron “una justicia mal concebida para hacer lo que les da la gana”.

A título personal, mencionó que sufrió las consecuencias de esta legislación durante más de tres años, con una jueza que le correspondió en un tema de tierras, en la provincia de Los Santos. “Logramos una muy buena ley, donde los jueces de paz ahora tendrán un jefe, que es el Ministerio de Gobierno, y todos deberán ser abogados”, destacó.

El mandatario cuestionó que, actualmente, haya jueces de paz que no son abogados.

“Usted lo que va a atender son problemas que se resuelven con las leyes. No es una justicia de amigable componedor; eso se entendería si usted va a un tribunal tipo el de la juez Polo… pero este no es el juzgado de la juez Polo. Me alegra que esta ley vaya a ser sancionada hoy y que venga la renovación completa de todos esos jueces de paz inútiles —en su mayoría—, salvo honrosas excepciones”, afirmó.