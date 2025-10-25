Autoridades detectan a grupos que viajan de otras provincias a Chiriquí para cometer hurtos y estafas

Las diligencias incluyen allanamientos y seguimientos en distintos puntos de la provincia, como parte de una estrategia para desarticular grupos dedicados a delitos contra la propiedad.

Chiriquí/Un incremento de personas que viajan desde otras regiones del país hacia la provincia de Chiriquí para cometer delitos como hurtos, robos y estafas ha sido detectado por la Policía Nacional, según informó el jefe de la zona policial, comisionado Luis Hernández.

De acuerdo con Hernández, las autoridades han identificado una modalidad delictiva en la que personas provenientes de la capital y de provincias centrales se desplazan hacia Chiriquí para realizar actividades ilícitas. En algunos casos, estos delincuentes mantienen vínculos familiares en la provincia, lo que les facilita su movilización y pasar desapercibidos.

Te podría interesar: Desmantelan red de ecuatorianos dedicada a hurtos de alto valor en comercios en Panamá

El comisionado explicó que se han desarrollado acciones de inteligencia y operativos de vigilancia para ubicar a estas personas y prevenir nuevos hechos delictivos. Agregó que varios de los implicados ya han sido individualizados por las autoridades.

Las diligencias incluyen allanamientos y seguimientos en distintos puntos de la provincia, como parte de una estrategia para desarticular grupos dedicados a delitos contra la propiedad.

Hernández destacó que las investigaciones se mantienen activas y no descartó que, en los próximos días, se emitan acciones judiciales contra los principales sospechosos.

Con información de Demetrio Ábrego