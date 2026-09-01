Autoridades evalúan continuidad de restricciones de movilidad en San Miguelito

Según las cifras presentadas, más de 1,700 personas fueron aprehendidas durante los días en que se mantuvo el operativo.

Ciudad de Panamá/Las autoridades evalúan si es necesario mantener las restricciones de movilidad implementadas en cuatro corregimientos del distrito de San Miguelito, luego del repunte de los homicidios que motivó la adopción de la medida el pasado 17 de agosto.

Durante una presentación ante el Consejo Municipal, el jefe de la Zona de Policía de San Miguelito, Javier Batista, expuso los resultados obtenidos durante el periodo en que estuvo vigente el toque de queda y la restricción de movilidad, dejando en manos de las autoridades municipales la decisión sobre la continuidad o levantamiento de la medida.

“Hicimos énfasis en una serie de requerimientos para accionar de manera mejor y más contundente en el accionar diario, de aquí del distrito de San Miguelito, entre ellas, la valoración por parte de las autoridades competentes, previas solicitudes de los mundos superiores que se pueda, tal vez implementar o no, esta iniciativa teniendo en cuenta los resultados”, indicó Batista.

Según las cifras presentadas, más de 1,700 personas fueron aprehendidas durante los días en que se mantuvo el operativo, establecido específicamente en los corregimientos de Belisario Frías, Arnulfo Arias, Omar Torrijos y Belisario Porras.

La presentación generó cuestionamientos entre los concejales, quienes analizaron la efectividad de la medida frente a los niveles de inseguridad que persisten en el distrito.

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Entre los temas planteados estuvo la interrogante de si las restricciones de movilidad son suficientes para enfrentar el problema de la delincuencia, además de la falta de jueces de paz para atender a las personas aprehendidas durante los operativos.

También se abordó la situación relacionada con los permisos para realizar actividades deportivas hasta altas horas de la noche y cómo estas autorizaciones pueden incidir en el cumplimiento de las restricciones establecidas.

Los concejales expusieron sus posiciones sobre las condiciones de seguridad en sus respectivos sectores y la necesidad de adoptar medidas que permitan atender de manera más integral la problemática de violencia que enfrenta San Miguelito.

“En Victoriano Lorenzo ya tenemos tres meses sin juez de paz; esto no puede ser”, manifestó una concejal.

La alcaldesa del distrito, Irma Hernández, reiteró su llamado a implementar planes integrales de seguridad, aumentar la firmeza frente a la delincuencia y fortalecer las sanciones aplicadas a quienes cometen delitos. Al mismo tiempo, planteó la necesidad de impulsar programas de resocialización como parte de una estrategia de prevención a largo plazo.

“Aquí los que tienen miedo son los vecinos que van a trabajar, que van a estudiar dignamente, y los que deberían tener miedo y los que deberían estar encerrados son los que están ahí afuera, incluso burlándose de las medidas, cometiendo acciones delictivas, fuera de los horarios del toque de queda; esos son los que deben tener miedo en el territorio del distrito de San Miguelito”, aseveró la alcaldesa.

Con el vencimiento del decreto que avalaba las restricciones, las autoridades deberán evaluar si mantienen algún tipo de limitación a la movilidad en el distrito. Para tomar esta decisión, se analizarán las estadísticas de criminalidad y los resultados obtenidos durante el periodo de aplicación de la medida.

Belisario Frías continúa siendo identificado como el corregimiento con mayores niveles de violencia dentro del distrito, por lo que permanece entre los sectores que concentran la atención de las autoridades de seguridad.

Con información de Hellen Concepción