Autoridades llevan ayuda a comunidades afectadas por inundaciones en Veraguas, Chiriquí y Los Santos

En Veraguas, las autoridades locales continúan con las evaluaciones en zonas donde el acceso era imposible debido al desbordamiento de ríos y canales de desagüe.

Chiriquí, Herrera y Veraguas/Pese a que las condiciones climáticas comienzan a mejorar en la región occidental del país, las autoridades mantienen labores de asistencia a las comunidades afectadas por las recientes lluvias e inundaciones que azotaron las provincias de Veraguas, Chiriquí y Los Santos.

En el sur de Veraguas, tras varios días de intensas precipitaciones, se reportan cientos de hectáreas agrícolas inundadas y comunidades temporalmente aisladas. Las autoridades locales continúan con las evaluaciones en zonas donde el acceso era imposible debido al desbordamiento de ríos y canales de desagüe.

Según el reporte de campo, los equipos de emergencia priorizan el envío de alimentos a los albergues temporales y posteriormente a las comunidades más afectadas. Entre las áreas más críticas se encuentran Las Bocas y la cabecera del río Quebro, en el distrito de Mariato, donde, si bien no se registran inundaciones directas, los habitantes permanecen aislados por varios días, lo que dificulta el acceso a alimentos y suministros.

El traslado de ayuda se realiza por vía fluvial, mientras se mantienen las labores de limpieza y rehabilitación de caminos. Hasta el momento, 60 viviendas y 215 personas han resultado afectadas por las inundaciones en Veraguas, con 90 personas albergadas en tres centros temporales. Además, se han registrado cinco deslizamientos de tierra en el distrito de Santa Fe y la caída de árboles en sectores del sur de Las Palmas.

Persisten afectaciones en Chiriquí

En Chiriquí, el Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) informó que las lluvias han disminuido significativamente, aunque todavía se mantienen algunos aguaceros propios de la temporada. Estos han provocado caídas de árboles y el desbordamiento de quebradas, afectando al menos una vivienda.

El director regional de Sinaproc explicó que la provincia continúa bajo alerta roja en tres distritos debido al frente frío que se mantiene desde el 29 de octubre hasta el 1 de noviembre. Equipos de rescate permanecen activos y se mantienen habilitados los albergues en Majahual, la Escuela de Cipré y el gimnasio Gloria Deportiva Barúense.

Sin embargo, aún no ha sido posible ingresar a varias comunidades inundadas, dado que los niveles del agua no han descendido lo suficiente para iniciar las evaluaciones de daños. Se espera que, una vez mejoren las condiciones, se determine si las familias afectadas pueden retornar a sus hogares.

Los Santos contabiliza más de 700 personas afectadas

Para la provincia de Los Santos, el Sinaproc reportó 246 viviendas afectadas y 735 personas damnificadas, principalmente en el distrito de Tonosí, una de las zonas más impactadas por las lluvias del fin de semana.

Las autoridades culminaron las evaluaciones de daños en horas de la noche del martes y continúan visitando 11 viviendas adicionales cuyos residentes no se encontraban durante los primeros recorridos. Asimismo, la Cruz Roja coordina la entrega de alimentos y agua embotellada, luego que el sistema de distribución de agua potable resultara dañado en algunas comunidades.

Mientras las lluvias disminuyen gradualmente, los equipos de respuesta permanecen en el terreno atendiendo los casos más urgentes y garantizando el acceso a las poblaciones aisladas.

Con información de Demetrio Ábrego, Ney Castillo y Eduardo Javier Vega